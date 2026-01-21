Округ вуйлатышым сайленыт

Александр Кугергиным Шернур муниципал округын вуйлатышыжлан сайленыт.
Шернур муниципал округышто депутат-влак погынымашын сессийже эртен. Тушто Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев, Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, элкӧргӧ политике министр Антон Мирбадалев, «Единая Россия» партийын регионысо исполнительный комитетшым вуйлатыше Матвей Галяутдинов да кучем орган-влакын еҥышт лийыныт.
Сессийыште округ вуйлатышын должностьышкыжо темлыме кандидатур-влакым каҥашеныт да тушко Александр Кугергиным сайлыме нерген пунчалым приниматлыме дене ик йӱкын келшеныт.
Александр Викторович Шернур муниципал районым округыш савырыме марте Шернур муниципал районым вуйлатен.
Заседанийын кышкарыштыже Евгений Курмаев Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш Александр Кугергинлан верысе шкевиктем органлаште сай да кужу муниципал службыжлан «Муниципал службын сулло пашаеҥже» чап лӱмым кучыктен.
Маргарита ИВАНОВА.
«Единая Россия» партийын регионысо исполнительный комитетшын фотожо.