Нылымше модуль тӱҥалеш

Вес арнян «Герои Марий Эл.Талешке-влак» регионысо кадр программын «Современные технологии управления» пытартыш, нылымше, модульжо тӱҥалеш.
Тудын участникше-влак специальный военный операцийын ветеранже-влак улыт. Занятий-влак «Сосновый бор» санаторийыште эрташ тӱҥалыт. Модульын программыштыже кугыжаныш управлений, увер лӱдыкшыдымылык, вуйлатыме пунчалым ямдылымаш, тыгак цифровой технологий темылан пӧлеклалтше мероприятий-влак улыт. Программын участникше-влак тыгак «Сеҥымаш диктант» акцийыш ушнат.