МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Нылымше бренд

Светлана Носова Comment(0) Материалым 56 гана онченыт

Марий Элыште эше ик гастрономий брендым регистрироватленыт.

Тудо «Царевококшайский окорок» маналтеш. Йошкар-Ола гыч ресторатор Иван Антропов шинчалтен коштымо сӧсна эрде шылым кугезына-влакын йӱлашт почеш ямдылыме пашам ворандарен колтен, интернетыште тудым ужалыме шке кевытшымат почын. Тудын гоч ты кочкышым налше-влакын шонымаштым лудат да умылет, шыл чылаштлан гаяк келша.

Ресторатор брендлан Йошкар-Олан ончычсо лӱмжым кучылтын. Тыгай шылжым ямдылаш куштылгыжак огыл,  6, 7, 8 тылзе наре кая. Окорокым ышташ Иван ир, тыглай да венгр урлык сӧсна шылым кучылтеш.

Ушештарен кодыман, тачысе кечылан Марий Элын кум кочкыш брендше лийын: кравец когыльо, подкогыльо, «Сернурская легенда» сыр.

Снимкыште: Марий Элын нылымше кочкыш брендше.

Фотом Иван Антроповын воткыл лаштыкше гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Подписке – 2018: «Марий Эл» газетын подписчикше лияш йӧнанак.

24 июльышто «Марий Эл» газетлан 2018 ийын икымше пелыжлан возалтше-влак коклаште лотерейым модылтымо. Комиссийыште тӱҥ редакторын пашажым жаплан шуктышо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Эше 10 ешаралтеш

Тений Марий Элыште республикын бюджетше кӱшеш эше 10 комплексный пӱртӱс памятниклан аралыме зоным ыштат. Нине кумдык-влак Шидыяр, Большеозёрский, Куплоҥга, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Сар жапысе ӱшанышт тачат виян

Марий Элысе ветеран-влакын мер организацийышт тачысе кечылан 366 первичный организацийым уша. Шукерте огыл Сарын, пашан, Вооруженный Вийын да правам лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий