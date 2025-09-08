Нылымше бренд

Марий Элыште эше ик гастрономий брендым регистрироватленыт.
Тудо «Царевококшайский окорок» маналтеш. Йошкар-Ола гыч ресторатор Иван Антропов шинчалтен коштымо сӧсна эрде шылым кугезына-влакын йӱлашт почеш ямдылыме пашам ворандарен колтен, интернетыште тудым ужалыме шке кевытшымат почын. Тудын гоч ты кочкышым налше-влакын шонымаштым лудат да умылет, шыл чылаштлан гаяк келша.
Ресторатор брендлан Йошкар-Олан ончычсо лӱмжым кучылтын. Тыгай шылжым ямдылаш куштылгыжак огыл, 6, 7, 8 тылзе наре кая. Окорокым ышташ Иван ир, тыглай да венгр урлык сӧсна шылым кучылтеш.
Ушештарен кодыман, тачысе кечылан Марий Элын кум кочкыш брендше лийын: кравец когыльо, подкогыльо, «Сернурская легенда» сыр.
Снимкыште: Марий Элын нылымше кочкыш брендше.
Фотом Иван Антроповын воткыл лаштыкше гыч налме.