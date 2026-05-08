Финанс йодыш
Илышым улаҥдыме корно дене
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден РФ Рӱдӧ банкын Юл-Виче управленийжын начальникше Андрей Попов пашам пырля ыштыме у корнылам рашемденыт.
Совещаний жапыште регионысо экономике положений, яллаште финанс услугылан йӧным кумдаҥдыме, тыгак капитал рынкыш лекме годым верысе предприятий-влаклан полшымо нерген йодышлам каҥашыме.
«Таче, тыглай огыл экономике условийыште, Россий Рӱдӧ банкын шуен толмо корныжо кугыжанышлан чынжымак кӱлешан. Рӱдӧ банк – тыглай виктарыше веле огыл, а элнан экономикыжым чумырымаште ик эн кӱлешан ужаш. Марий Эл Республикым вияҥдыме йодышым решатлаш полшышо пашам пырля шуктымылан таум ыштем», – палемден Юрий Зайцев.
«Рӱдӧ банк Марий Эл правительстве дене пашам пайдалын ышта. Регионал экспертизе ден кучем органын шонымашышт мыланна у тӱҥалтышым ончылгоч шижын налаш да экономике ситуацийым келгынрак умылаш полшат. Регионысо министерстве-влакын ужын да акым пуэн моштымышт тӱҥ ставкым палемдыме годым пеш кӱлешан. Россий банкын Директор-влак советшын 24 апрельысе черетан заседанийыштыжат тидым шотыш налме», – каласен Андрей Попов.
Каҥашыме годым регионын финанс могырым улан илышыжлан ик эн кӱлешан темылам лончылымо.
Марий Элысе Советский районышто тений пашаш колтымо «Ялысе кабинет» проект кӱлешан улмыжым ончыктен да тудым моло районыштат шыҥдараш палемдалтеш. Регионысо правительствын тӱҥалтышыж дене налог нерген законодательствыш вашталтышым пуртымаш патент системе дене пашам ыштыше предприниматель-влаклан «кассысе окса» услугым темлаш йӧным пуа. Тидыже банк отделений ден банкомат уке улман илемлаште обслуживатлыме тыгай пунктлам почедымашке конда. Адакше республикын Паша да социальный аралтыш министерствыже социальный полыш дене кылдалтше 12 регионал мере почеш финансироватлымашым вигак тӱлымашке кусарен, тидыже бюджет средствам аныклаш полша.
Финанс грамотностьым кугемдыме нергенат йодышым тарватыме. Тыгай амал денак регионышто Россий банкын сотемдарыше материаллажым марий йылмыш кусарыме шотышто проектым илышыш пуртымо. Андрей Попов палемден: пашам пырля ыштен гына ты шотышто сай лектышыш шуаш лиеш.
Верысе предприятийлам капитал рынке велыш савырыме йодышлан посна тӱткышым ойырымо. Тачысе кечылан Марий Элысе ик компаний гына облигацийым луктын да улыжат ик эмитент акцийым темлен. Туге гынат, Россий банкын данныйже почеш, тыгай йӧным кучылтман инвестицийым савыраш республикын куатше изи огыл.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Рӱдӧ банк управлений вуйлатыше дене паша вашлиймаш.
Денис Речкинын фотожо.