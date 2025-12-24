Ныл ӱдыр-рвезын шонымашыжым шукта

Михаил Васютин Марий Эл да Запорожье гыч йоча-влакын у ий кумылыштым шукта.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин «Кумыл кож» Всероссийский поро кумыл акцийыш ушнен.
Парламентын спикерже у ий кож гыч кум шарым налын, да элнан тӱрлӧ кундемыштыже илыше ныл йочан шонымашыжым шукташ лийын.
Йошкар-Ола гыч 13 ияш Анналан хоккей келша. Ӱдырын йӧратыме командыжат уло. Икшыве аэрохоккеян лияш да тудын полшымыж дене ешыште жапым веселан эртараш шона.
Медведево районысо Руэм посёлкышто илыше 10 ияш Еленан ачаже – специальный военный операцийыште. Ӱдыр кидпашалан шӱман, сандене усталык пашалан наборым моткоч вуча.
Запорожье гыч изак-шоляк 3 ияш Артём ден 8 ияш Максим виктарыме пультан машина ден видеомодыш тӱняште оҥай приключенийыш наҥгайыше приставкым йодыныт.
«У ий – юзо жап, да тиде пайрем годым кажне йоча, поснак нелылыкым чытыше, кугыеҥын тӱткышыжым шижшаш, йомаклан ӱшанышаш. «Кумыл кож» акций – тиде йоча-шамычлан пӧлекым ышташ веле огыл, тыгак куаным кондаш, ӱшаным шыҥдараш йӧн. Мыланем тиде поро пашан ужашыже лияш кугу чап да ответственность», – палемден Михаил Васютин.
Кызыт парламентым вуйлатышын чыла пӧлекшым йоча-влак деке колташ ямдылат, да лишыл жапыште нуно озашт деке миен шуыт.
«Кумыл кож» гай акцийлашке ушнымаш – тиде социальный ответственность веле огыл, тыгак йоча-влакым воспитатлыше еш-шамычлан полшымашке, поро кумыл йӱлам пеҥгыдемдымашке да обществыште икте-весылан полшымашке пыштыме кӱлешан надыр, ешарен Михаил Васютин.
«Кумыл кож» Всероссийский поро кумыл акцийыш Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева, алмаштышыже-шамыч Александр Майоров ден Александр Смирноват ушненыт.
Лариса Яковлева Тулык да ача-аван ончымыж деч посна кодшо йоча-влаклан Октябрьский рӱдер гыч Макарын кумылжым шукта, Александр Майоров «Журавушка» ийготыш шудымо-шамычлан социально-реабилитационный рӱдер гыч Станиславлан сюрпризым ямдыла, Александр Смирнов Тулык да ача-аван ончымыж деч посна кодшо йоча-влаклан Октябрьский рӱдер гыч Сергейым куандара.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.