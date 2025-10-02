Налаш шонышыжо – утларак

Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыштыже Сылнымут, сымыктыш, архитектур, науко да технике областьлаште Кугыжаныш премийым пуымо шотышто Марий Эл вуйлатыше пеленысе комиссийын заседанийже эртен.
Комиссийын еҥже-влак йӱклымаш гоч премийым налш верч конкурсыш кандидат-влакым ойырен налыныт. Претендент-влакын спискыштым Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын сайтыштыже тыгай ссылке почеш ончаш лиеш: https://vk.cc/cNBZgq.
Палашлан:
Ты кугыжаныш наградым 1970 ийыште Марий АССР-ын Кугыжаныш премийже семын негызленыт. Лауреат-влакым диплом да оҥыш пижыктыме почетан знак да окса премий дене палемдат. Чылаже 14 премийым кучыктат. Тудын кугытшо – 100 тӱжем теҥге.