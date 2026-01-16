Мут дене пашам ыштена, илышын вӱршержым ончыктена

Россий печать кече – журналист, корректор, типографий пашаеҥ, медиакумдыкым шарыше цифран технологий дене пашам ыштыше-влакын профессионал пайремышт.
Меат, «Марий Эл» газет редакцийын пашаеҥже-влак, кажне кечын кундемнан, шочмо калыкнан историйжым возена. Россий печать кечылан негызым Петр I кугыжан кӱштымашыже почеш ош тӱням ужшо «Ведомости» газетын икымше номерже пыштен. Тудо 1703 ий 13 январьыште лектын. Савыктыш кугыжаныш кучемын пунчалже-влак, тӱрлӧ увер дене гына огыл палдарен, а руш империйын мӱндыр луклаже коклаште кылым ышташ полшен. Тачат, цифран технологий пагытыш куснымо дене пырля, СМИ-н тӱҥ пашаже тудак кодеш.
Таче Марий Элыште 100 утла газет ден журнал лектын шога. Марла лекше кокла гыч «Марий Эл» газетна эн тӱҥ манаш лиеш. Кодшо ийын тудлан 110 ий темын. «Кугарня», «Ямде лий», «Йӓмды ли» газет-влак да «Ончыко», «У сем», «Кече-Солнышко», «Марий сандалык» журналла, тыгак «Морко мланде» ден «Шернур вел» райгазет дене пырля эше куд райгазет пелен марла лаштык-влак лектын шогымат куандарыде огыт керт.
Печать кечылан пӧлеклалтше торжественный мероприятий ты гана 16 январьыште республикысе Марий самырык театрыште эрташ тӱҥалеш.
Сай пашалан – сай ак
Печать кече журналист-влакын паша лектышыштым иктешлыше кече манаш лиеш. Моло ийласе семынак конкурсым Российысе Журналист ушемын регионысо пӧлкаже, Марий Эл правительстве увертареныт ыле. Сеҥыше-влак коклаште «Марий Эл» газет редакцийын пашаеҥже-шамычат улыт. Икымшыштыже печатный СМИ-ште, воткылыште, телевидений ден радиошто эн сай материал шотышто журналист Любовь Камалетдинова кокымшо верым налын. СВО участник-влаклан пӧлеклалтше «СВОих не бросаем» номинацийыште печатный ден сетевой СМИ-влак коклаште журналист Елена Эшкинина кокымшо верыш лектын. Палемден кодыман, Елена СВО темым газетыштына сӧй пуламыр тӱҥалме пагыт гычак моткоч келгын ончыктен шога. Чылажымат шӱм-чонжо гоч колташыже логалеш, а тидым ышташ куштылгыжак огыл.
Кугу Сеҥымашын 80 ий теммыжлан пӧлеклалтше номинаций журналистна Юрий Исаковлан кокымшо верым конден. Тудо редакцийыште ыштыше, Кугу Отечественный сарыште лийше журналист-влак нерген материал циклым идалык мучко чумырен.
Фотокорреспондентна Михаил Скобелевын газетыште савыкталтше снимкыже-влакым жюри эн сай фотопаша семын аклен. Михаил Ильич шукерте огыл «Россия многонациональная: наследники Великой Победы» всероссийский фототворчествео конкурсын лауреатше лӱмым налын да палемдалтын.
Кодшо ий мучаште республикыште эртаралтше эше кок конкурсышто «Марий Эл» газет редакцийын журналистше-влак ойыртемалтыныт: Алевтина Байкова ден Маргарита Иванова «Российын патриотшо», а Любовь Камалетдинова «Чистые руки и честные помыслы» конкурслаште сеҥышыш лектыныт. А теве редакторна Вячеслав Смоленцевым Россий журналист ушемын «Ветеран журналистики» почётан палыж дене палемденыт.
Чылт марий «еш»
Таче редакцийыштына 20 утла еҥ пашам ышта. Ме ик еш семын илена, кажне кечын тыршена. Вес семынже огешат лий: журналист-влак возат, корректор-влак марий грамматикын йодмыжлан келшышын йоҥылышым тӧрлат, верстальщик-влак газетын тӱжвал сынжым келыштарат, сӧрастарат. Чылан марий улына. Журналист-влак университет деч вара пашаш толыт да, сулен налме канышыш лекмеш, шукынжо тыштак пашам ышташ кодыт. Мутлан, кусарышына Павел Шакировын паша стажше 50 ийыш шуэш. Молыштынат шагалжак огыл. Сандене коллективыштына «Марий Эл Республикын сулло журналистше» чаплӱмым сулен налше 9 журналистын тыршымыжлан ӧраш нимолан. Ме шке пашам моткоч йӧратена.
Печать кече вашеш эше ик куан увер тольо: редактор Галина Кожевникова ты чаплӱм дене палемдалте. Тудымат, моло коллеге-шамычымат профессионал пайрем дене саламлыме шуэш. Шочмо калыкнан историйжым возымаште сай лектышым тыланем. Йолда писе, уш-акылда дене пырля перада эшеат пӱсырак лийышт.
Светлана Носова
Россий Журналист ушемын Марий Элысе пӧлкажым вуйлатыше Александр Абдулов:
– Кодшо ийын гына ушемышкына 8 еҥ ушен. Тачысе кечылан 348 журналист улына. Республикыштына тиде – ик эн кугу мер организаций. Коллегем-влакым профессионал пайремышт дене саламлем, нунылан творческий шӱлышым, тӱрлӧ конкурсыш ултарак ушнаш, самырык-влак дене пырля ветеран журналист-шамычланат чолгалыкым, пашаште сеҥымашым тыланем.
Михаил Скобелевын фотожо