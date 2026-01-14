МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Икоян улына – виян лийына

Ольга Мошкина Комментарий Материалым 38 гана онченыт

Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкажын делегацийже Марий Турек районыш миен коштын. Тушто Россий президент Владимир Путинын тенийлан увертарыме Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыштлан тӱҥалтыштым ыштеныт.  

«Таче ме элнан ик эн тӱҥ поянлыкшылан – калык-влакын икоян улмыштлан да келшен илымыштлан – пӧлеклалтше идалыкым почына. Эр ӱжара лекме  Марий Турек кундемыште уна-влакым эре сайын вашлийыт. Тыште тӱрлӧ калык келшен, шке тӱвыражым арален да вияҥден  ила: руш, марий, одо, татар да молат. Келшымашым пеҥгыдемдыше тыгай мероприятий калык-влак кокласе кылым эшеат утларак чоткыдемдаш полшышаш», – палемден ассамблейын регионысо пӧлкажым вуйлатыше, Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева. Делегацийыште Кугыжаныш Погынын еҥже, организацийын представительже-влак лийыныт.

Мероприятийыш республикыште илыше 9 тӱрлӧ калыкын еҥже-влак ушненыт. Марий Турек район администрацийым вуйлатыше Сергей Решетов шкежат нуным ужатен коштын. Эн ончыч уна-влакым Карлыган тӱвыра пӧртыштӧ вашлийыныт. Каласен кодыман, ты селаште удмурт-влак тӱшкан илат, шке йылмыштым, тӱвыраштым, йӱлаштым арален, вияҥден толыт. Верысе тӱвыра пӧрт пеленысе «Зардон» ансамбльышт уло Российлан чаплана манаш лиеш. Пайрем годым тудын участникше-влак удмурт калыкын унам вашлийме йӱлажым, мурымаш-куштымашыжым, семӱзгаржым ончыктеныт, шке  кочкышышт  дене сийленыт.

Вара Йошкар-Ола гыч мийыше-влак Сардаял школыш каеныт. Школ директор Полина Соркина экскурсийым эртарен, школ илыш дене палдарен. Тушто пайрем концерт лийын. Ассамблейыш ушнышо тӱрлӧ калык гыч лекше ӱдыр-рвезе-шамычат тудым сӧрастараш полшеныт. Марий, грузин, авар, казах, узбек калыкын муро-куштымашыштым, семӱзгарышт дене шоктымыштым ужаш, колтышаш йӧн лийын. Верысе-влак марий калык кочкышым ыштен ямдыленыт да сийленыт.

Мероприятий жапыште участник-влак Карлыганыште СВО участник-влаклан памятник да Марий Турек посёлкышто уэмден тӱзатыме паркыште Кугу Отечественный сарын участникше-влаклан шогылтыме мемориал воктеке пеледыш аршашым пыштеныт.

 Светлана Носова

Фотом ассоциацийын воткыл лаштыкше гыч налме.

