Муро сеҥаш полшен

🎼🎤Марий кугыжаныш университетын Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институтын студенткыже-влак йоча ден самырык-влакын усталыкыштын «Созвездий» Vl тӱнямбал фестиваль-конкурсышто сеҥышыш лектыныт.

«Сирены» вокальный ансамбль «Мурымо усталык» номинацийыште I степенян диплом дене палемдалтын. Тыгак 3-шо курсышто тунемше Александра Головунина ден 1-ше курсышто тунемше Елена Волкова сольный исполненийыште сеҥышыш лектыныт.

Снимкыште: «Созвездий» конкурсышто сеҥыше-влак.
📸Фотом Марий кугыжаныш университетын воткыл лаштыкше гыч налме.

