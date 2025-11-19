Муро сеҥаш полшен

🎼🎤Марий кугыжаныш университетын Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институтын студенткыже-влак йоча ден самырык-влакын усталыкыштын «Созвездий» Vl тӱнямбал фестиваль-конкурсышто сеҥышыш лектыныт.
«Сирены» вокальный ансамбль «Мурымо усталык» номинацийыште I степенян диплом дене палемдалтын. Тыгак 3-шо курсышто тунемше Александра Головунина ден 1-ше курсышто тунемше Елена Волкова сольный исполненийыште сеҥышыш лектыныт.
Снимкыште: «Созвездий» конкурсышто сеҥыше-влак.
📸Фотом Марий кугыжаныш университетын воткыл лаштыкше гыч налме.