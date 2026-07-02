Муро чон сусырымат эмла

У Торъял районысо Тошто Торъялыште шочын-кушшо, а кызыт Йошкар-Олаште илыше Мария Колесова эстраде аланыште Габриэлла лӱм дене шукыштлан палыме.
Самырык мурызо дене вашмутланымашым лудаш темлена.
– Мария, могайрак икшыве ешыште кушкынат?
– Изинекак шуко палаш тыршыше икшыве лийынам. Садлан яра жапем эреак пӱртӱс лоҥгаште эртаренам, поснак чодыраште лияш келшен. Лышташ-влакын шыве-шыве мутланымыштым, кайык мурым колыштын, кумылем нӧлтенам, тӱрлӧ пушеҥгым, янлыкым эскерен да нуным эмлен, поро пашалан утларак шӱмаҥынам. Ял воктенысе чодыраш шкетынат кошташ лӱдын омыл, Россий мурызо-влакын эртыше курымласе 60-70 ийласе мурыштым муренам. Усталык шӱлыш ачам деч куснен, тудо верысе фольклор ансамбльыш коштын. Шке семынат шонкален, тӱрлӧ мурым муренам.
– Школышто тунемме пагытыште усталык шӱлышетым вияҥдаш йӧн утларак лийын докан?
– Туге, тунам эше поэзийлан шӱмаҥынам. Возымо почеламутем-влакым тӱрлӧ конкурсышто лудынам, нуно районысо газетыштат савыкталтыныт. Тӱрлӧ заметкым, очеркым возаш келшен. Кугу Отечественный сар жапыште тылыште тыршыше ковам нерген возымо очеркем газетыште савыкталтмым ужмекыже, таушташ куржын толмыжо кумылем нӧлтен.
– Ончыкылык профессийым ойырен налаш йӧсӧ лийын?
– Тӱрлӧ корным кычалынам. Индешымше класс марте сайын тунемынам, а луымшо классыште тӱрлӧ амаллан кӧра школ гыч каенам. Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыш хор пӧлкаш тунемаш пуренам ыле, но ойырен налме специальность мыйынла ыш чуч. Тыге мый Советский район Ӱшнур школышто 11-ше классым тунемын лектым. 2012 ийыште аттестатым кидыш налмеке, Марий кугыжаныш университетыш марий да англичан йылме-влак дене туныктышылан тунемаш пуренам.
– Самырык специалистлан пашаверым муаш куштылгыжак огыл…
– Куд ий тунеммекат, туныктышылан кайымем шуын огыл, садлан тӱрлӧ организаций, предприятий еда паша верым кычалын коштынам. Ик кечын Медведево район Краснооктябрьский кыдалаш общеобразовательный школ директор Светлана Васильевна Фавстован йыҥгыртымыже туныктымо аланыш кугу ошкылым ышташ полшен. Ӱжмыж почеш мийымеке, кузежым-можым умылтареныт, школ коллектив дене палымым ыштеныт. Чыланат пеш порын вашлийыныт. Но мылам, самырык специалистлан, кугу тергымаш гоч эрташ, шуко чыташ кӱлын: Йошкар-Ола воктенысе йоча-влак марий йылмым тунемаш кумылан лийын огытыл. Кокымшо гыч кудымшо класслаште шинчымашым налше-влак марий йылмым кугыжаныш йылме семын тунемыт. Но ик-кок ий гыч йоча-влак урокыш кумылын кошташ тӱҥалыныт. Темым тӱрлӧ модыш, видеофильм, йомак, муро гоч келгынрак почын пуаш тыршем, мурызо але артист-влак дене вашлиймашым эртарем. Паша келша, оҥай, тунемше-шамычын чонышкышт сравочым муын моштенам шонем, «Школышто икмыняр жап тыршен ончем» манын мийышым, да ынде кандаш ий ты сомылым шуктем.
– Мурызо семын репертуарым пойдараш тыршет…
– «Шошо», «Теле», «Ачамлан», «Медляк» мурем-влак улыт. Нуным Марий Эл Радиоштат чӱчкыдын колтат, эн сай лу муро коклашкат ик гана веле огыл пуреныт.
Мурем-влаклан мутшо ден семжымат шкеак келыштаренам. Эн ончычак сем шочеш, а вара эркын-эркын почеламут корныла шочыт.
– Мария, сценыш лекме лӱмым ойырен налаш мо таратен?
– Школышто тунемме годым телевизор дене тӱрлӧ кином, сериалым ончымеке, Габриэлла лӱман ик актрисын модмыжо чот келшен. Варажым йолташем-влак коклаште шкемымат тыгак лӱмдаш тӱҥалынам ыле. 2011 ийыште икымше мурем ямдылен шуктымекат, калык ончык тиде лӱм денак луктынам.
– Кумда сценыште икымше гана кунам да кушто мастарлыкым ончыктенат?
– Шукерте огыл мурызо, Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Влад Николаев дене пырля Пошкырт кундемыш гастроль дене миен толынам. Тудо, мый да Нефтекамск гыч самырык мурызо Виолетта Батырова дене кок арняште кумло утла концертым ончыктенна. А икымше гана Влад Николаев денак латвич ий ончыч Киров кундемыш кум кечылан миенна ыле. Лач тунамак икымше гана кумда сценыште выступатленам.
Гастроль дене лекме тӱняумылымашым кумдаҥдаш, творчествым вияҥдаш полша. Марий йылмын кӱлешлыкше, тудым аралыме нерген мурем ямдылен шуктымеке, веселаракымат возаш шонем.
– Мария, пелашет дене ӱдыр ден эргым куштеда. Нунын усталык шӱлышан улмышт палдырна мо?
– Икшывем-влакым эреак мурым мурен рӱпшенам, садлан ончыкыжым мыйын семын сценыш лекташ кумылым ончыктат гын, ом ӧр, шонем.
– Муро – мо тудо тылат?
– Муро, сем гоч шонымашым почын пуаш куштылгырак. Муро кумылым нӧлта, чоным лыпландара, чон сусырым эмла да волгыдо ӱшан дене ончыко каяш тарата.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбомжо гыч налме