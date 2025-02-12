Моско гыч Йошкар-Олаш…

«Россий» тӱнямбал тоштерыште ончыктымо Марий Элын стендшым ынде Йошкар-Олаште, Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерыште, ужаш лиеш.
«Россий» тӱнямбал ончер 2023 ий 4 ноябрь гыч 2924 ий 8 июль гутлаште эртен. Ынде тоштер пашаеҥ-влак ты экспозицийым шкенан дене ончыкташ келыштареныт. Москошто гын тудым 10 миллион наре еҥ ончен шуктен, форум жапыште чылаже 17000 мероприятий эртен.
Стендым кум тӱҥ направлений дене пойдарыме лийын: «Илыш кумдык», «Илышыш путёвко» да «Кугу IТ-проект-влакын шочмо элышт». Кажныштыже кундемнан вияҥмыж дене палыме лияш йӧн пуалтын. Национальный тоштерыш куснышо экспозиций Москосо гайжак огыл гынат, тудо тӱҥ шотышто садак регионын тӱрлӧ сферысе сеҥымашыже-влак дене палдара.
«Экспозицийым арален кодымо дене моткоч чын ыштыме», – палемден регион вуйлатыше Юрий Зайцев.
Т.Евсеев лӱмеш тоштерысе экспозицийыштат тӱҥ верыш марий ӱдырамаш сылнештарышым – монистом – лукмо. «Ушан воштончыш» проект полшымо дене эсогыл тудым чиен ончашат лиеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.