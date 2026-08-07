Кӱлешан йодыш
Ак иземын, черет туртын
Марий Элыште топливым ужалыме сӱрет сай велыш вашталт толеш.
Пытартыш кок арняште автомобиль топливылан кокла ак тынарлан иземын: АИ-92 маркан бензин – 17,4, АИ-95 маркан – 22, дизтопливо – 16 процентлан. Кызыт республикыште 81 автозаправке ышта, 7 заправке угыч пашаш ушнен. Еҥ-влак деч топливо дене кылдалтше йодыш палынак шагалемын. Тидын нерген Оперативный штабын заседанийыштыже палемдыме. Тудым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев вӱден.
«Черет иземын. Тиде теве мо нерген ойла: палемдыме мерына пайдале лийын. Ме тӱрлӧ семын чарен ышна толаше, тидыже автомобилист-влакым сырыкта веле ыле. Олмешыже «Марий Эл топливе» автоматизироватлыме увер системым пашаш колтышна. Еҥ-влак топливо да черет нерген уверым тушеч пален, АЗС-ым жапыштлан келшышын ойырен налын кертыт. Тылеч посна волонтёр-влакым ушымо ыле», – палемден Марий Эл вуйлатыше.
Тачысе кечылан ты системыште 136 волонтёрым регистрироватлыме, 180 волонтёр сменым эртарыме. Нуным заправкылашке ушымо йодыш кече еда да АЗС-ысе ситуацийым ончен решатлалтын.
«Марий Эл топливе» системе кӱлешан улмыжым ончыктен.
Системын чат-ботшо да приложенийже дене кызыт 20 тӱжем утла еҥ пайдалана. Тудым пашаш колтымо деч вара эртыше кок арня жапыште чат-бот дене уверым рашемдаш 325 тӱжем гана пайдаланыме.
«Мый шкежат системе деке ушненам, пеш йӧнан. Сӱрет кузе вашталтмым кече еда эскерем. Тыгак эреак отчётым налын шогем», – палемден Юрий Зайцев.
Каҥашыме деч вара Марий Эл вуйлатыше топливо дене чарак деч посна заправитлышаш организаций-влакын радамыштым кумдаҥдаш темлыме дене келшен. Кӧн пашаже регионлан кӱрылтыш деч посна ыштен илашыже йӧнештарыме дене кылдалтын, тугай предприятий ден учрежденийлам ты радамыш пурташ палемдалтеш.
Юрий ИСАКОВ ямдылен.
Снимкылаште: Юрий Зайцев; Оперативный штабын заседанийыштыже.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме фото.