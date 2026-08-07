МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ак иземын, черет туртын

Юрий Исаков Комментарий Материалым 23 гана онченыт

Кӱлешан йодыш

Ак иземын, черет туртын

Марий Элыште топливым ужалыме сӱрет сай велыш вашталт толеш.

Пытартыш кок арняште автомобиль топливылан кокла ак тынарлан иземын: АИ-92 маркан бензин – 17,4, АИ-95 маркан – 22, дизтопливо – 16 процентлан. Кызыт республикыште 81 автозаправке ышта, 7 заправке угыч пашаш ушнен. Еҥ-влак деч топливо дене кылдалтше йодыш палынак шагалемын. Тидын нерген Оперативный штабын заседанийыштыже палемдыме. Тудым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев вӱден.

«Черет иземын. Тиде теве мо нерген ойла: палемдыме мерына пайдале лийын. Ме тӱрлӧ семын чарен ышна толаше, тидыже автомобилист-влакым сырыкта веле ыле. Олмешыже «Марий Эл топливе» автоматизироватлыме увер системым пашаш колтышна. Еҥ-влак топливо да черет нерген уверым тушеч пален, АЗС-ым жапыштлан келшышын ойырен налын кертыт. Тылеч посна волонтёр-влакым ушымо ыле», – палемден Марий Эл вуйлатыше.

Тачысе кечылан ты системыште 136 волонтёрым регистрироватлыме, 180 волонтёр сменым эртарыме. Нуным заправкылашке ушымо йодыш кече еда да АЗС-ысе ситуацийым ончен решатлалтын.

«Марий Эл топливе» системе кӱлешан улмыжым ончыктен.

Системын чат-ботшо да приложенийже дене кызыт 20 тӱжем утла еҥ пайдалана. Тудым пашаш колтымо деч вара эртыше кок арня жапыште чат-бот дене уверым рашемдаш 325 тӱжем гана пайдаланыме.

«Мый шкежат системе деке ушненам, пеш йӧнан. Сӱрет кузе вашталтмым кече еда эскерем. Тыгак эреак отчётым налын шогем», – палемден Юрий Зайцев.

Каҥашыме деч вара Марий Эл вуйлатыше топливо дене чарак деч посна  заправитлышаш организаций-влакын радамыштым кумдаҥдаш темлыме дене келшен. Кӧн пашаже регионлан кӱрылтыш деч посна ыштен  илашыже йӧнештарыме дене кылдалтын, тугай предприятий ден учрежденийлам ты радамыш пурташ палемдалтеш.

Юрий ИСАКОВ ямдылен.

Снимкылаште: Юрий Зайцев; Оперативный штабын заседанийыштыже. 

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме фото.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Арален кодымым кӱлешанлан шотлена»

Шарныктыш «Арален кодымым кӱлешанлан шотлена» «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын управленийже да латик районысо РЭС-ше гыч лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Шочмо кечет дене, Марий кундемна!

4 ноябрь – уло элна дене палемдыме Калыкнан икоян улмо кечыже гына огыл, Марий Эл Республикын шкенжын 103 ияш лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Вашкылым пеҥгыдемдаш полшена

Таче Марий Эл Республикысе Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт «Российысе регионлаште калык да конфессий кокласе кыл» Россий кӱкшытан шанче-практике конференций почылтын. лудаш…

Добавить комментарий