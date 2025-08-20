Мер эскерыше-влакым туныктат.

Таче Марий Элыште эрыкан (независимый) мер эскерыше-влакым туныкташ тӱҥалме.
Тиде мероприятийым Мер эскерымаш штаб эртара. Ныл кече жапыште ныл муниципалитетыште 140 наре эскерышым ямдылаш шонат.
— Программым «Эрыкан мер мониторинг» ассоциаций РФ Мер палате дене пырля ямдылен,- каласен штаб вуйлатышын алмаштышыже Роман Золотухин. — Сайлыме законодательствылан, мутлан, пытартыш вашталтышлан, ешартышым пуртымылан, эскерымашым организоватлыме да эртарыме методикылан, наблюдательын шкем кучен моштымыжлан поснак кугу тӱткышым ойырымо.
Тунеммашын кызытсе участникше-влак кокла гыч шукынжо ондак сайлымаште лийыныт, но кызытсе программе шинчымашым уэмдаш да у условийлан ямдылалташ йӧным пуа. Курсым тунемын пытарымеке, йӱклымаш закон почеш эртыже манын, эскерыше-шамычлан инструкцийым пуат.