Мемнан еҥна – сеҥыше радамыште

РФ Президент пелен Марий Эл Республикын Постоянный представительже Ольга Бадма-Халгаева «Российын лидерже-влак. Политике» конкурсын ик циклжын сеҥышышкыже лектын.
Тудын выпускной проектше эн сай радамыш логалын. «Сенеж» виктемын мастерскойжым тунем лекше-влак кокла гыч 68 сеҥышым ойырен налыныт. Нуным элнан президентшын кадр резервышкыже пуртеныт.
Перспективный мер-политике лидер-влакым куштымо да ойырен налме амал дене конкурсым Владимир Путинын кӱштымыж почеш эртареныт. Организаторжо – Президент академий да «Социальный шымлымашын эксперт институтшо» АНО полшымо дене «Россий – йӧным пуышо эл» президент платформо. Участник-влак тестированийым эртеныт, стрессан сценариян практический заданийым шуктеныт.
Программым торжественно петырымаште РФ Президентын да Кугыжаныш Думын еҥже-влак лийыныт. Финалист-шамычым Россий Президентын администрацийжым вуйлатыше Сергей Кириенко саламлен да кугыжанышнам вуйлатышын еҥ-шамычлан шкем ончыкташ сай йӧным ыштымыжым палемден.
«Тыгай конкурсышто сеҥымаш самырык специалист-влаклан эллан да калыклан пайдам кондымаште шке шинчымашым да усталыкым ончыкташ йӧным почеш», – каласен тудо.
Марий Эл Правительствын воткыл лаштыкше гыч налме.