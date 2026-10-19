Ме кугешнена

Киров олаште «Гордость нации – 2026» VII всероссийский мер премийын Юл кундем федерал округысо этапше иктешлалтын.
Кировысо драматический театрын сценыштыже сеҥышыш лекше 26 еҥым палемденыт. Чылаже премийлан округ гыч 350 йодмаш пурен.
Ойыртемалтше-влакым Юл кундем федерал округышто Россий президентын полномочный представительже Игорь Комаров лӱм дене Киров областьыште Тӱҥ федерал инспектор Григорий Житенев, областьын губернаторжо Александр Соколов, Российысе калык-влакын ассамблейыштым вуйлатыше Владимир Васильевын лӱмжӧ дене организацийын советшым да исполкомжым вуйлатышын алмаштышыже Назиржон Абдуганиев да молат саламленыт. Сеҥыше-шамычлан регионын ойыртемжым ончыктыман статуэткым да премийын символикыжым вераҥдыман дипломым кучыктеныт. Нунын кумылыштым нӧлтымӧ программат поян лийын.
Премийым налше-влак коклаште Марий Эл гыч кок еҥ лийын. Республикысе Татар тӱвыра рӱдерын художественный вуйлатышыже Гарай Магсумьянов «Российысе калык-влакын икоян улмыштлан служитлымаш» да «Царёв город» фольклор ушемым вуйлатыше Мария Смирнова «Российысе калык-влакын тӱвырашт» номинацийлаште палемдалтыныт.
Каласен кодыман, «Марий Эл» газет редакцият ты премийын федерал кӱкшытышкыжӧ йодмашым пуэн. Ынде вучаш тӱҥалына сай уверым.
Снимкышт: Гарай Магсумьянов саламлымашым налеш.
Татар рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме фото.
: