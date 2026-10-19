МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ме кугешнена

Светлана Носова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Киров олаште «Гордость нации – 2026» VII всероссийский  мер   премийын Юл кундем федерал округысо этапше иктешлалтын.

 Кировысо драматический театрын сценыштыже сеҥышыш лекше 26 еҥым палемденыт. Чылаже премийлан округ гыч 350 йодмаш пурен.

Ойыртемалтше-влакым Юл кундем федерал округышто Россий президентын полномочный представительже Игорь Комаров лӱм дене Киров областьыште Тӱҥ федерал инспектор Григорий Житенев, областьын губернаторжо Александр Соколов, Российысе калык-влакын ассамблейыштым вуйлатыше Владимир Васильевын лӱмжӧ дене организацийын советшым да исполкомжым вуйлатышын алмаштышыже Назиржон Абдуганиев да молат саламленыт. Сеҥыше-шамычлан регионын ойыртемжым ончыктыман статуэткым да премийын символикыжым вераҥдыман дипломым кучыктеныт. Нунын кумылыштым нӧлтымӧ  программат поян лийын.  

Премийым налше-влак коклаште Марий Эл гыч кок еҥ лийын. Республикысе Татар тӱвыра рӱдерын художественный вуйлатышыже Гарай Магсумьянов «Российысе калык-влакын икоян улмыштлан служитлымаш» да «Царёв город»  фольклор ушемым вуйлатыше Мария Смирнова «Российысе калык-влакын тӱвырашт» номинацийлаште палемдалтыныт.

Каласен кодыман, «Марий Эл» газет редакцият ты премийын федерал кӱкшытышкыжӧ йодмашым пуэн. Ынде вучаш тӱҥалына сай уверым.

Снимкышт: Гарай Магсумьянов саламлымашым налеш.

Татар рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме фото. 

:

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Тамле, тутло да пайдале

Пайрем дене! Тамле, тутло да пайдале Мемнан продукцийна ӱмаште октябрьыште «Шӧртньӧ шыже – 2024» Россий выставкыште шым шӧртньӧ медальым, лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

 «Ший талешке»

Таче «Шочмо элын геройжо-влак» тоштер-патриот рӱдерыште  «Ший талешке» шымлымаш паша конференций эртен. Тений тудо Марий талешке кечылан да Шочмо лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кундемнан эртыме корныж нерген

 С.Г.Чавайн лӱмеш книгагудо  2026 ийлан «Марий Эл: время, события, люди»» календарьым  савыктен луктын. Тушто республикын историйже, лӱмлӧ еҥ-влак дене лудаш…

Добавить комментарий