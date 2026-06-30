Маристатлан – 105 ий

Марий Элын статистике службыжлан 105 ий темын.
2021 ий 24 июньышто кундемыштына Марий областной статистический бюром (Обстатбюро) ыштыме дене кылдалтше кӱштымаш савыкталтын, сандене ты кече республикысе статистике службын шочмо кечыжлан шотлалтеш.
Службын пашаенже-влакым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже почеш республикысе правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий саламлен да каласен:«Курым утла жапыште марий статистике вияҥын толын. Таче тиде кызытсе жаплан келшыше системе, тудо вуйлатыме пашаште решенийым чыла могырым вискален лукмылан, ончыкылыклан планым ыштымылан да республикналан пайдалын вияҥашыже негызлан шотлалтеш. Тендан паша – кукшо цифр да отчёт веле огыл, кажне цифр – кугу тыршымаш, кӱкшӧ профессионализм да пашалан ӱшанле лиймаш. Те обществылан да кучемын органже-влаклан Марий Элын социальный да экономике могырым вияҥжымым раш да чын ончыктеда, санденак умбакыже вияҥме корным ончыктышо ӱшанле компас улыда».
Тачысе Маристат – кугу куатан ИТ-инфраструктуран технологий рӱдер. Тудо 170 наре форман статистике отчётым обрабатыватла. Кызыт организаций 2030 ий марте Россий статистикын вияҥме стратегийжым илышыш пурта, а тиде Big Data да искусственный интеллект гай технологий-влакым шыҥдарен комплексно уэмдалтмаш.
Пайрем вашлиймаште Дмитрий Троицкий Маристатын пашаеҥже-влаклан кӱкшӧ наградым кучыктен. А тудым шкенжым статистике йодыш дене вашкылым ыштен тыршымыжлан Кугыжаныш статистикын федеральный службыжын Чап грамотшо дене палемденыт.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.