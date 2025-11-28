ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий туныктышо-влак  – Москваште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 15 гана онченыт

Россий Федерацийысе калык-влакын шочмо йылмышт дене туныктышо-влакын съездыштышт – республикна гыч кум марий туныктышо.

Тиде Любовь Сергеева (Волжский район Карай школ), Людмила Алмаматова (Шернур район Кукнур школ) да Ирина Оразаева (Морко район Унчо школ).

Москвасе педагогический кугыжаныш университетыште эртыше кугу мероприятий образований аланыште тыршыше, тыгак кучем орган ден мер организацийла гыч 300 утла еҥым иквереш чумырен.

Делегат-влак форсайт-сессийлаште, ӱчашымаш площадкылаште, методике практикумлаште да шуко моло мероприятийыште пашам ыштеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

