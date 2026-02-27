УВЕР ЙОГЫН

Марий тӱвыра – цифровой кумдыкышто

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Марий тӱвыра цифровой кумдыкышто эшеат палыме лиеш.

Российысе марий-влакын федеральный национально-культурный автономийышт («Российысе марий-влак» ФНКА ОО) Калык-влакын пашашт шотышто федеральный агентствын (Россий ФАДН) конкурсыштыжо сеҥышыш лектын: «Цифровой марий тӱвыра» проектым илышыш пурташ 5 миллионат 110 тӱжем теҥге кугытан субсидийым налын.

26 февральыште тиде пашан кӱлешлыкше да ойыртемже дене «Российысе марий-влак» ФНКА советын председательже Лариса ЯКОВЛЕВА ден лингвист, В.М.Васильев лӱмеш МарНИИЯЛИ-н пашаеҥже Андрей ЧЕМЫШЕВ йыргешке ӱстел йыр погынышо коллегыштым палдареныт.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

УВЕР ЙОГЫН
