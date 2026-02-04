УВЕР ЙОГЫН

У тунемме идалыкыште – уэмдыме йочасадыш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Марий Элыште «Еш» нацпроект почеш 5 йочасадым капитально олмыктымо паша тӱҥалеш.

Тиде радамыште Оршанке посёлко «Родничок», Волжск оласе 8-ше №-ан «Ягодка»,  Звенигово район Красногорский посёлкысо №Сказка», Медведево район Новый посёлкысо «Радуга», Юрино посёлкысо «Теремок» дошкольный тӧнеж-влак.

Регионым вуйлатыше Юрий Зайцев тг-каналысе лаштыкыштыже увертарен: подрядчик-шамычым ойырымо, контрактлаш кидпалым пыштыме. Шушаш тунемме идалыкым икшыве-влак уэмдыме йочасадыште вашлийыт. «Федеральный программе умбакыже шуйна, тудын почеш 2025 ийыште кок йочасадым олмыктымо. Тыгай кугу да сай вашталтыш – Россий президент Владимир Путинын решенийжылан кӧра. Лач тудын тӱҥалтышыж почеш мемнан йоча-влаклан образовательный инфраструктурым уэмдыме программе илышыш пурталтеш», – возен республикым вуйлатыше.

Фотом Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тг-каналысе лаштыкше гыч налме.

