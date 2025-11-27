«Марий сем» чумырен

Татарстанысе Кукмарий район Уялыште марий йоча фольклор коллектив-влакын регион-влак кокласе «Марий сем» фестиваль-конкурсышт визымше гана эртен.
Тушко Татарстанысе Агрыз, Балтач, Кукмарий, Мамадыш районла да Марий Эл гыч фольклор коллектив-влак миеныт. Фестиваль Кукмарий районысо марий-влакын илыш йӱлашт, тӱвырашт дене палдарыше представлений гыч тӱҥалын. Мероприятийште Татарстанысе марий-влакын калыкле-тӱвыра автономийыштым вуйлатыше Наталья Кукушкина, МарНИИЯЛИ-н лӱмлӧ шанчыеҥже-влак Сергей Свечников, Олег Сергеев лийыныт. Фестиваль деч ончыч уна-влаклан школ тоштерыште экскурсийым эртареныт. Тушто марий калыкын иторийже, илыш йӱлаже, тӱвыраже дене палдарыше экспонат-влакым чумырымо. Жюри фестивальын участникше-влакын усталыкыштым кӱкшын аклен.
Снимкыште: фестиваль годым.
Фотом «Марийцы Татарстана и Казани» воткыл лаштык гыч налме.