«Марий сем» чумырен

Татарстанысе Кукмарий район Уялыште марий йоча фольклор коллектив-влакын  регион-влак кокласе «Марий сем» фестиваль-конкурсышт визымше гана эртен.

 Тушко Татарстанысе Агрыз, Балтач, Кукмарий, Мамадыш районла да Марий Эл гыч фольклор коллектив-влак миеныт. Фестиваль Кукмарий  районысо марий-влакын илыш йӱлашт, тӱвырашт дене палдарыше представлений гыч тӱҥалын. Мероприятийште Татарстанысе марий-влакын калыкле-тӱвыра автономийыштым вуйлатыше Наталья Кукушкина, МарНИИЯЛИ-н лӱмлӧ шанчыеҥже-влак Сергей Свечников, Олег Сергеев лийыныт. Фестиваль деч ончыч уна-влаклан школ тоштерыште экскурсийым эртареныт. Тушто марий калыкын иторийже, илыш йӱлаже, тӱвыраже дене палдарыше экспонат-влакым чумырымо. Жюри фестивальын участникше-влакын усталыкыштым кӱкшын аклен.

Снимкыште: фестиваль годым.

Фотом «Марийцы Татарстана и Казани» воткыл лаштык гыч налме.

 

