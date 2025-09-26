Туризм

Марий олам ончалаш лӱмын толыт

27 сентябрь – Туризмын тӱнямбал кечыже

27 сентябрь – Туризмын тӱнямбал кечыже

Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын палемдымыж почеш, тенийысе пелийыште гына Марий Элыш толын кайыше турист-влакын чотышт 600 тӱжемыш шуын.

Нуно Йошкар-Оланам ончал савырнаш элнан тӱрлӧ регионжо гыч лӱмын толыт. Изи Какшан эҥер сер мучкат, Патриарший площадьыштат, ола покшелнат экскурсий тӱшка-влак эре вашлиялтыт.

Туризм кече вашеш Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт республикыште туризм отрасльыште тыршыше пашаеҥ-влак погыненыт. Нуным Марий Элын промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымо министрын алмаштышыже Олег Сосков саламлен да ты идустрийын ойыртемалтше пашаеҥже-влакым палемден.

Снимкыште: мероприятий годым.

Фотом «Туризм в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.

