Марий олам ончалаш лӱмын толыт

27 сентябрь – Туризмын тӱнямбал кечыже
Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын палемдымыж почеш, тенийысе пелийыште гына Марий Элыш толын кайыше турист-влакын чотышт 600 тӱжемыш шуын.
Нуно Йошкар-Оланам ончал савырнаш элнан тӱрлӧ регионжо гыч лӱмын толыт. Изи Какшан эҥер сер мучкат, Патриарший площадьыштат, ола покшелнат экскурсий тӱшка-влак эре вашлиялтыт.
Туризм кече вашеш Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт республикыште туризм отрасльыште тыршыше пашаеҥ-влак погыненыт. Нуным Марий Элын промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымо министрын алмаштышыже Олег Сосков саламлен да ты идустрийын ойыртемалтше пашаеҥже-влакым палемден.
Снимкыште: мероприятий годым.
