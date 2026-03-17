Марий науко школ – тӱнямбал кӱкшытыштӧ

Парламентым вуйлатыше республикын делегацийжылан марий науко школым тӱнямбал кӱкшытыштӧ сайын ончыкташ тыланен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин кумдан палыме учёный-лингвист, Российысе финн-угровед-влакын комитетыштым вуйлатыше Олег Сергеев дене финн-угор наукым ончыкыжат вияҥдыме да марий делегацийын кугу тӱнямбал форумышто участвоватлымыж дене кылдалтше йодыш шотышто вашлийын мутланен.
Олег Сергеев – филологий науко кандидат, доцент, Марий Эл наукын сулло деятельже, В.М.Васильев лӱмеш Йылмым, литературым да историйым научнын шымлыше марий институтын кугурак науко пашаеҥже. Марий йылмын историйжым, лексикологийжым, этимологийжым да стилистикыжым шымлыше шанчызе – 380 утла науко пашан, 5 монографийын да 5 мутерын авторжо.
Михаил Васютин ден Олег Сергеев марий делегацийын 24-26 мартыште Санкт-Петербургысо кугыжаныш университетыште эртаралтше Л.А.Вербицкая лӱмеш LIV Тӱнямбал научный филологический конференцийыште участвоватлымыж нерген мутланеныт. Форумын кышкарыштыже пашам ыштыше «Уралистика» секцийыште урал йылме-влакын историйышт, вияҥмышт, кызытсе состоянийышт да нуным туныктымо шотышто кӱлешан йодыш-влакым ончат.
Тений тиде секцийын пашаже Российысе финн-угровед-влакын комитетыштлан 55 ий теммылан пӧлеклалтын. Лӱмгече дене келшышын, «Финн-угроведений кызытсе Российыште: йӱла-влак, образований да науко гоч вияҥмаш» теме дене йыргеште ӱстел йыр шинчын мутланат.
Тиде мероприятийыште Марий Элысе науко школын пашажым ончыкташ МарНИИЯЛИ ден МарГУ-н пашаеҥыштлан ӱшаныме.
Олег Сергеев тӱҥ задаче-влак кокла гыч иктыжым палемден – Финн-угровед-влакын комитетыштын составшым кугемдаш. Кызыт тушто куд пӧлка (Марий Эл, Мордовий, Карелий, Удмуртий, Коми да Хант-Мансий автономный округ – Югра) шотлалтеш. Комитетышке ончыкыжым Пермь кундемын да Коми-Пермяк округын представительыштым, тыгак Москва да Санкт-Петербург гыч самырык науко пашаеҥ-шамычым пурташ палемдыме.
Михаил Васютин шочмо йылме-влакым арален кодаш да тунемаш кӱлмым палемден, республикын делегацийжылан тӱвыргӧ паша лектышым, марий науко школым тӱнямбал кӱкшытыштӧ сайын ончыкташ тыланен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.