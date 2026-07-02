«Тыршымыда подвиг дене икте»

Михаил Васютин Курыкмарий муниципал округысо Микрӓк селаште волонтёр-влак дене вашлийын.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин сайлалтме округышкыжо паша дене мийымыж годым шочмо Микрӓк селашкыже пурен. Тыште тудо специальный военный операцийын передовойыштыжо кредалше сарзе-шамычлан маскироватлыше сетьым пидше волонтёр-влак дене вашлийын мутланен.
Селасе волонтёр толкын тӱрлӧ вере тыршыше чыла ийготан еҥ-влакым, Микрӓкыште веле огыл, воктенысе яллаште илыше-шамычым иктыш чумырен. Нуно чыланат верысе Тӱвыра пӧртыштӧ але школышто погынат да тӱшка пашашке шке надырыштым пыштат.
Волонтёр-влак маскироватлыше сетьым ямдылымышт деч посна эше шокшо носким пидыт, окопышто пайдаланыме сортам велат, пакчасаскам шинчалтат. Шукыштлан тиде сомыл гына огыл, а Шочмо эл ончылно порыс. Материалым фермер ден святитель Николай лӱмеш черкыш коштшо-влак, Микрӓк потребобществе, «Деметра» ООО да вургыжшо шӱм-чонан шуко еҥ налаш полшат.
Марий парламентын вуйлатышыж дене вашлийме годым гуманитар толкынын кураторжо Надежда Цендушева волонтёр-влакын лым лийде гаяк тыршымышт, пашам виктарен колтымо йӧн, калыкын уло кумылын полшымыж нерген каласкален.
Михаил Васютин волонтёр-шамычлан Сеҥымашыш аклаш лийдыме надырым пыштымыштлан тауштен. «Мыланем лачшымак тыште, Микрӓкыште, тыгай поро да вургыжшо шӱм-чонан еҥ-влакын илымышт шерге. Тендан пашада – подвиг. Маскироватлыше кажне сеть эргына, пелашна, ачана, иза-шольына, йолташна-влакын илышыштым арален кодаш полша. Ончылныда вуем савем», – манын пагалыме уна землякше-влаклан да Сеҥымашым лишемдыме корно дене ончыкыжымат пырля ошкылаш тыланен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.