Тӱҥ верыште – туныктышо 

25 августышто Волжский муниципал округышто августысо педагогический конференций эртен.
Туныктышо, школ вуйлатыше, почётан уна-шамыч таче пӱсын шогышо йодыш-влакым лончыленыт, икте-весым паша опыт дене палдареныт да у тунемме ийлан тӱҥ корным палемденыт.
Педконференцийыште Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева ден депутат Нина Янгелова лийыныт.
Таче образований системе – уэмдалтме кугу йыжыҥыште: илышыш шинчымашым пуымо у стандарт-влак пурталтыт, цифровой йырвел куатлын вияҥеш, кугу тӱткыш йоча-шамычым воспитатлыме да нунын шӱм-чоныштым пойдарыме пашалан ойыралтеш, педагог-влак ончылно выступатлымыж годым палемден Лариса Яковлева.
«Тыгодым чыла пӧрдемыште тӱҥ верым туныктышо налеш – тудын профессионализмже, миссийже да авторитетше. Лачшымак туныктышо кушкын толшо тукымлан шинчымашым пуышо да илыш корным ойырен налаш полшышо тӱҥ айдеме лийын кодеш, сандене педагогический профессийын статусшым нӧлталме йодыш кугыжаныш ден обществын тӱҥ задачыштлан шотлалтеш. Тидым Россий Федерацийын президентше Владимир Путин «Туныктышо-влаклан полшымо ешартыш мере-влак нерген» указыш кидпалым пыштымыж дене пеҥгыдемден», – ешарен парламентарий.
Тиде документ педагогын ойыртемалтше статусшым да тудын калыклан кӱлешан улмыжым официально пеҥгыдемда. Указ туныктышо-шамычлан у гарантий-влакым пуа: профессийыште чарныде вияҥаш, методикылан эҥерташ, самырык специалистлан кум ий деч шагал огыл жаплан наставникым палемдаш, кугыжаныш образовательный ресурс да юридический полыш дене яра пайдаланаш, музейлашке тӱлыде пураш, 25 ий паша стажым погышо педагоглан «Пашан ветеранже» лӱмым пуаш. Тылеч посна правительствылан туныктышын паша нагрузкыжо шотышто йодмаш-влакым угыч ончаш кӱштымӧ.
Лариса Яковлева туныктышо-влаклан профессийыште сеҥымашым, поро шӱм-чонан тунемше-шамычым да йочам воспитатлыме суапле пашаште нимучашдыме куатым тыланен.
Тыланыме шокшо мут-шамычым тыгак Волжский муниципал округын администрацийжым вуйлатыше Валериян Семенов ден депутат-влак погынымашын председательжын пашажым шуктышо Андрей Пушкин ойленыт.
Тымарте мом ыштыме да ончыкыжым мом ышташ палемдыме нерген келге докладым Волжский муниципал округ администрацийын образований пӧлкажым вуйлатыше Елена Куликова ыштен. Тудо у тунемме ийыште вияҥме тӱҥ направлений-шамыч дене палдарен. Нуно кажне йочан усталыкшым рашемдаш йӧным ыштыше кызытсе методике-влакым илышыш чолганрак шыҥдарыме, самырык педагог-шамычлан наставничестве институтым вияҥдыме, кугурак класслаште тунемше-влаклан профессийым ойырен налаш полшымо дене кылдалтыныт.
Тӱҥ цель ончычсо семынак вашталтде кодеш – йоча-влакланат, туныктышо-шамычланат йӧнан образовательный кумдыкым ыштымаш. Тыште кажне школьник шкенжым муын, а педагог пашаж дене кугешнен кертыт.
Педагогический форумышто Волжский муниципал округын образований пашаеҥже-влаклан профессийлан ӱшанле улмылан, пашам шуко ий тыршен ыштымылан, сеҥымашке шумылан да тунемше-шамычын спортышто кугу кӱкшытым ончыктымыштлан чапграмот ден таусерышым кучыктеныт.
Мероприятийыште Яранцевмытын шуко шочшан ешышт художественный номерла дене кажне еҥын кумылжым нӧлталын, шушаш у тунемме ийлан куатым ешарен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.