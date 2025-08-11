Саламленыт, тауштеныт да палемденыт

Йошкар-Олаште Чоҥышо-влакын профессионал пайремышт вашеш торжественный погынымаш эртен.
Отрасльын пашаеҥже ден ветеранже-шамычым Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев саламлен.
«Профессийда илышыште посна верым налеш, ик эн кӱлешанлан да почётанлан шотлалтеш. Те ола ден села-влакын тӱжвал тӱсыштым сай велыш вашталтеда, инфраструктурым вияҥдеда. Тендан тыршымыда дене Марий Элыштына промышленность да энергетике объект-влак нӧлталтыт, у пӧрт, социал сферын тӧнежше, мотор урем, изи да кугу архитектур формо, тӱзатыме кумдык-влак шочыт. Регионыштына илыше калыкын сай илышыж верч тыршымыланда тау», – манын тудо.
Мероприятийыште «Марий Эл Республикын сулло строительже» чап лӱмым «Медведево ПМК» ООО-н 4-ше разрядан каменщикше Валерий Иванов ден водитель-экспедиторжо Зульфариз Фатыховлан, ИП С.В.Пуртовын тӱҥ инженерже Константин Козловлан, Советский посёлкысо «Строитель» ООО-н 5-ше разрядан плотникше Владимир Яковлевлан пуымо. Марий Эл правительствын Чапкагазше дене «Чоҥымаш механизаций виктем» АО-н башенный кран-влакым эксплуатироватлыме, монтироватлыме да технически обслуживатлыме участкын начальникше Алексей Бодров ден чоҥымо машина, механизм да автотранспорт средстве паркым эксплуатироватлыме шотышто генеральный директорын алмаштышыже Николай Сапожниковым, «Континент» специализироватлыме застройщик» АО-н тӱҥ механикше Алексей Волосков ден юридический пӧлкан начальникше Елена Клюжевам, «Капитально чоҥымаш виктем» ГКУ-н объект-влакым чоҥымым эскерыме пӧлкажын вӱдышӧ инженерже Елена Горскаям, «Митра-Плюс» специализироватлыме застройщик» ООО-н генеральный директоржо Андрей Отмаховым, «Марспецмонтаж» АО-н чоҥымо паша шотышто директоржо Антон Толстовым палемдыме.
Строитель-влакым профессионал пайремышт дене Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютинат шокшын саламлен.
«Тендан тыршымыда дене республикна у сыным налеш, ола ден села-шамычын инфраструктурышт вияҥеш, кызытсе жаплан келшыше квартал, кӱлешан социал тӧнеж-влак шочыт, кугезе архитектур оралте-шамыч олмыкталтыт, шочмо кундемнан шуэн вашлиялтше тӱвыра поянлыкше аралалт кодеш. Тыгодым начарын коштшо да коштын кертдыме-влакланат шуко вере пурен-лекташ сай йӧн ышталтеш», – манын Михаил Зиновьевич.
Марий парламентым вуйлатышын палемдымыж почеш, таче отрасль ончылно илыме пӧртым чоҥымо пашам сай кӱкшытыш лукмашке виктаралтше «Илышлан келшыше инфраструктур» нацпроектым шуктымо шотышто пеш кугу задаче-влак шогат. Тудо тауштымо посна мутым самырык специалист-влаклан профессионал мастарлыкым кушташ, тыгак чыла нелылыкым сеҥаш полшышо ветеран-шамычлан ойлен. Марий Элын чоҥышыжо-влаклан пеҥгыде тазалыкым, пытыдыме куатым, палемдыме чыла пашаште сеҥымашым тыланен да законодательный органын наградыже-влакым кучыктен.
Республикысе чоҥымо отрасльым вияҥдымашке надырым пыштымылан Марий Эл Кугыжаныш Погынын Чапкагазше дене «ПМК-5» специализироватлыме застройщик» АО-н генеральный директоржо Павел Сивохин, Тауштымашыж дене «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» АО-н производственный пӧлкажын начальникше Елена Зорина, Тауштымашан серышыж дене тиде пӧлкан группыжым вуйлатыше Татьяна Горячева палемдалтыныт.
Маргарита Иванова ямдылен.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.