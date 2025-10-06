УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын школжо – ончыл радамыште

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

 

1-3 октябрьыште «Россия» Национальный рӱдерыште  эртыше Класс вуйлатыше-влакын форумыштышт сентябрь тылзылан ончыл сылнымут клуб-влакын рейтингышт дене палдареныт, тудо радамыште – Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школ.

Тыгай рейтингым «Чтецкие программы» проект кышкарыште ыштыме.

– Проектыш уло кумылын ушненам, вет школ книгагудыштына сылнымут клубым ыштыме нерген шонымаш шукертак лийын. Шонымашыш шуаш «Знание» Россий обществе гыч коллеге-шамыч кугу полышым пуэныт. Тыге 2 сентябрь – «Книга толкын» сылнымут клубнан шочмо кечыже. Мыйын тӱҥ задаче – школышто тунемше-влакым книгам лудаш кумылаҥдаш – ойла рӱдоласе 15-е №-ан школын педагог-библиотекарьже Раиса Коновалова.

Элна мучко «Чтецкие программы» проект тений 1 сентябрь гыч стартым налын. Тудым РФ президент Владимир Путинын кӱштымашыже дене келшышын Просвещений министерстве ден «Знание» Россий обществе илышыш шыҥдара. Ты тӱналтышын миссийже – самырык тукымым книгам лудаш кумылаҥдымаш.

Г.Кожевникова

 

