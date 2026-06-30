Марий Элын чолга вожатыйже

Республикна гыч вожатый «Вожатый-влакын лигышт» всероссийский конкурсын финалышкыже лектын.
Тиде В.Дубинин лӱмеш тазалыкым пеҥгыдемдыме да тунемме йоча рӱдерыште тыршыше Елизавета Майсина. Россий кӱкшытан конкурсын финалыштыже тудо «Вожатый-стажёр-влак» номинацийыште шкенжым тергаш тӱҥалеш.
9-ше гана эртыше профессионал мастарлык таҥасымаш кажне ийын элнан ик эн виян наставникше-влакым чумыра. Тений конкурсыш ушнышо-влак поснак шукын лийыныт, Марий Элна гычак 245 йодмаш пурен.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.