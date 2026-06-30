ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын чолга вожатыйже

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

Республикна гыч вожатый «Вожатый-влакын лигышт» всероссийский конкурсын финалышкыже лектын.

Тиде В.Дубинин лӱмеш тазалыкым пеҥгыдемдыме да тунемме йоча рӱдерыште тыршыше Елизавета Майсина. Россий кӱкшытан конкурсын финалыштыже тудо «Вожатый-стажёр-влак» номинацийыште шкенжым тергаш тӱҥалеш.

9-ше гана эртыше профессионал мастарлык таҥасымаш  кажне ийын элнан ик эн виян наставникше-влакым чумыра. Тений конкурсыш ушнышо-влак поснак шукын лийыныт, Марий Элна гычак 245 йодмаш пурен.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

МОМ КОЧКАТ? КУЗЕ ИЛЕТ?

7 апрельыште тӱнямбалне Тазалык кече кумдан палемдалтын. 2023 ийыште тудын официальный темыже «Тазалык – чылалан» лийын. Науко  шымлымаш-влакым иктешлыме лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Сеҥымаш дене пӧртылыныт

«Покровский хутор» казак обществын (Волжский район Купсола села) «Клинок» командыже Нижегородский областьыште эртыше «У смене-2021» рошто турнир гыч кубок лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ончыкылыкна – СПИД деч посна

26 ноябрь гыч 2 декабрь йотке Марий Элыште 1 декабрьыште палемдалтше СПИД ваштареш кучедалме тӱнямбал кечылан пӧлеклалтше «Стоп ВИЧ/СПИД» лудаш…

Добавить комментарий