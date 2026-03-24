УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл гыч Полярный круг марте

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

 

Бауман лицейын тунемшыже Полярный кругыш экспедиций дене каен.

Елизавета Халтурина – «Большая перемена» всероссийский конкурсын финалистше ден пелефиналистше-влак кокла гыч иктыже. Экспедицийыш лекше моло участник-влак дене пырля тудо «Полярис» арт-резиденцийыште, «Ямолод-Хаб» кумдыкышто, «Обская-Бованенково» кӱртньыгорно станцийыште, «Газпром добыча Ямбург» предприятийыште, «Коми-деревня» этнопаркыште лийын. А эше тудо верысе телевиденийлан интервьюм пуэн.

Г.Кожевникова

Фотом Йошкар-Ола администрацийын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Самырык-влак, ушныза!

Элнан кумдыкшым социальный да экономике могырым вияҥдаш образований сферыште авторский молодёжь проектлан Россий кӱкшытан конкурс тений 22-шо эртаралтеш. Тушко лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ялыш врач мия…

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын коллегийжын пеҥгыдемдымыж почеш, 2022 ийыште «Ялысе доктор» да «Ялысе фельдшер» программе дене 34 специалист лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

 Йоласалыште  вӱдвакш лиеш

Курыкмарий районысо Йоласал Мастарлык пӧрт пелен «Вӱдвакш» этнокультурный вакш комплекс лиеш. Тиде шонымашым илышыш шындараш Россий Президентын грант конкурсыштыжо лудаш…

