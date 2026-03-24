Марий Эл гыч Полярный круг марте

Бауман лицейын тунемшыже Полярный кругыш экспедиций дене каен.
Елизавета Халтурина – «Большая перемена» всероссийский конкурсын финалистше ден пелефиналистше-влак кокла гыч иктыже. Экспедицийыш лекше моло участник-влак дене пырля тудо «Полярис» арт-резиденцийыште, «Ямолод-Хаб» кумдыкышто, «Обская-Бованенково» кӱртньыгорно станцийыште, «Газпром добыча Ямбург» предприятийыште, «Коми-деревня» этнопаркыште лийын. А эше тудо верысе телевиденийлан интервьюм пуэн.
Г.Кожевникова
Фотом Йошкар-Ола администрацийын соцкылысе лаштыкше гыч налме