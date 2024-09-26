УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл гыч — кумытын

Светлана Носова Comment(0) Материалым 6 гана онченыт

«Российын миссше – 2024» моторлык конкурсын финалже 5 октябрьыште Москошто лиеш. Марий Эл гыч тушко кум ӱдырым ойырен налыныт.
Тиде – Йошкар-Ола гыч 18 ияш Екатерина Кожевникова ден 21 ияш Анастасия Меркурьева да Козьмодемьянск гыч 18 ияш Валерия Лебедева.
Екатерина модельный бизнесыште икмыняр ий шкенжым терга, а Анастасия тений гына модельный агентствыш кастингым эртен. Нуно кумытынат Татьяна Козутон модельный школыштыжо тунемыт.
Ушештарен кодыман, ты конкурсышто сеҥымаш «Тӱнян миссше» ден «Тӱнямбалын миссше» конкурслаште шкем ончыкташ йӧным почеш. Кодшо ийын эртыше ты конкурсышто Марий Эл гыч Анастасия Антонова национальный костюмым ончыктымо этапыште сеҥен.
Светлана Носова

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