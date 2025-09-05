УВЕР ЙОГЫН

Интернетлан тауштынет гын…

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 31 гана онченыт

Регионыштына илыше пенсионер-влакым «Интернетлан тау – 2025» всероссийский конкурсыш ушнаш ӱжыт.

Тений тудо ныл номинаций: «Мыйын интернет-сеҥымашем», «Мыйын мер интернет-тӱҥалтышем», «Мый – интернет-шӱдыр», «Сеҥымашлан – 80 ий: герой-влак нерген шарнымаш» – дене эрта. Тыгак преподаватель-шамычлан «Россий IT-сервис ден разработко-шамыч» спецноминацийым увертарыме.

Конкурсышто участвоватлаш йодмашым 27 октябрь йотке www.azbukainterneta.ru/konkurs сайтыште пуыман.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.

