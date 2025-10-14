Марий эл гыч эше ик бренд

Йошкар-Олаште, «Теплая речка» трактирыште, федерал кӱкшытан у гастрономий брендлан – шинчалтен коштымо сӧсна эрдылан – презентаций эртен.
Мероприятий Марий Элын 105 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтын. Брендше «Царевококшайский окорок» маналтеш. Трактирын ик озаже ресторатор Иван Антропов тудым кугезына-влакын йӱлашт почеш ямдылыме пашам ворандарен колтен, интернетыште ужалыме шке кевытшымат почын. Окорокшым ямдылаш 6, 7, 8 тылзе наре кая. Тидлан Иван ир, тыглай да венгр урлык сӧсна шылым кучылтеш.
Презентацийлан ямдылыме окорокын кугытшо тыгай лийын: нелытше –19,7 килограмм, кужытшо – 156 сантиметр да лопкыштшо – 54 сантиметр. Тӱрыс кугытшымак шотыш налын, чесым рекорд книгаш пуртеныт. Тидым рекорд книган лӱмын толшо представительже, Российысе ресторан эксперт Олег Назаров фиксироватлен.
Ончыктен кодыман, 2024 ийысе лектыш почеш, «Царевококшайский окорок» Российын 100 эн сай сатужо радамыш логалын.
Але марте Марий Элын федерал кӱкшытын кум кочкыш брендше лийын: кравец когыльо, подкогыльо, «Сернурская легенда» сыр.
Снимкыште: эше ик у брендна.
Фотом «Туризи в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.