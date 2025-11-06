ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл гыч – 599 йодмаш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 21 гана онченыт

 

«Россий – йӧным пуышо эл» президент платформын «Образованийын флагманже-влак» проектышкыже Марий Эл гыч 599 йодмаш пурен.

Тышеч  конкурсын «Кугыжаныш» трекышкыже  – 55; «Медиа» лӱманыш – 117, «Тӱвыра» дене – 54, «Наставничестве» трекыш – 185.

Отборочный йыжыҥыште сеҥыше-влак Москваште да тудын областьыштыже, Ставрополь кундемыште, Нижегородский областьыште эртыше тӱвыра-простветитель мероприятийлаш ӱжыт.

2025 ий 31 декабрь марте проектын цифран сервисше дене пайдаланаш йӧн уло. Ты шотышто Марий Эл гыч участник-влак деч 188 йодмаш пурен.

Г.Кожевникова

Фотом проектын пресс-службыж деч налме

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Панкрутыш лукмо йодышым ончымо жап шӱкалалтеш

Рӱдола на 11.03. Рӱдола: таче да эрла Марий Элын Арбитраж судшо  «Троллейбус транспорт» муниципал предприятийым панкрутыш лукмо йодышым ончымым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ЙӰЛА МАРИЙ ЙӰЛА УВЕР ЙОГЫН

Йӱлана тек илана

«Кинде — сий да илыш вий», — таклан огыл марий калыкна тыге ойла. Таклан огыл кажне шыжым угиндым чапландарат. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ЙОШКАР-ОЛА ПӰСӦ ЙОДЫШ УВЕР ЙОГЫН

Манеш-манешлан… амал

Йошкар-Оласе Пӱнчер ото шотышто ӱчашымаш тарваныме нерген шукынжо колында, очыни. Пӱнчерыште кушшо пушеҥге-влакым руымо да тушто шуко пачашан пӧрт-влакым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий