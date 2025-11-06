«Россий – йӧным пуышо эл» президент платформын «Образованийын флагманже-влак» проектышкыже Марий Эл гыч 599 йодмаш пурен.
Тышеч конкурсын «Кугыжаныш» трекышкыже – 55; «Медиа» лӱманыш – 117, «Тӱвыра» дене – 54, «Наставничестве» трекыш – 185.
Отборочный йыжыҥыште сеҥыше-влак Москваште да тудын областьыштыже, Ставрополь кундемыште, Нижегородский областьыште эртыше тӱвыра-простветитель мероприятийлаш ӱжыт.
2025 ий 31 декабрь марте проектын цифран сервисше дене пайдаланаш йӧн уло. Ты шотышто Марий Эл гыч участник-влак деч 188 йодмаш пурен.
Г.Кожевникова
Фотом проектын пресс-службыж деч налме