Лудаш тунемше ок йом

Марий йылме дене печатлалтше изданий-влаклан Россий почтын чыла пӧлкаштыже возалташ лиеш.
– Таче кундемыштына «Марий Эл» газетым ныл еш налеш, «Сурт-печым» – 24, «Марий Эл» + «Сурт-пече» комплектым – индеше. Нине изданий-влакым лудшо-шамыч деке ныл почтальон мӧҥгышкыштак намиен пуа. Тылеч посна марий йылме дене печатлалт лекше газет ден журнал-влакым, почто пӧлкаш лӱмынак толын, оксала налше-шамычат шагалын огыл улыт, – палдарыш Волжский районысо Сотнур почто пӧлкан вуйлатышыже Лидия Иванова. – Таче, мутлан, ик еҥ «Сурт-пече» газетлан 2026 ийын икымше пелийжылан возалте. Кӧ изданийым кидыш кучен лудаш тунемын гын, тудо газет да журнал дене кылым огеш йомдаре, шонем. А тыгайже тӱҥ шотышто илалше еҥ-шамыч улыт.
Шке жапыштыже Сотнур кундемыште илыше калык печатлалт лекше изданийым моткоч шуко лудын. Тыгеат лиеден, почто яшлыкыш огыт пурат, почтальон газет ден журнал-влакым озаштлан пӧртышкыштак пуртен пуэн.
– Тунам селаштат, яллаштат калык шуко илен, кызыт пеш шагал кодын, – ешарыш почто пӧлкам вуйлатыше.
Лидия Иванова почто пашаште 38 ий тырша. Тиде жапыште тӱрлыжымат ужын. Мутлан, икана Сотнур почтын зданийышкыже КамАЗ машина керылт пурен, вара тӱҥ леведыш гыч пӧртӧнчыкӧ неле лум волен возын, да пырдыж эшеат шелын каен. Йӧршын шаланымыж деч тудым чарак веле кучен. Таче тыште йоҥгыдо, волгыдо да каньыле – зданийым кок ий ончыч капитально олмыктеныт, да тудо у гай лийын.
– Тӱҥжӧ шокшо, вет тымарте зданийым коҥгаш олтен гына ырыктенна, – куанен палемдыш Лидия Ивановна.
Сотнур почто пӧлкаште эртыше тылзе мучаште лийынна. Лидия Ивановна дене мутым вашталтымына годым залыште калык ситышынак погыныш, черетат шочо. Иктышт коммунал услуго дене пайдаланымылан тӱлат, весышт газет ден журналым, конверт ден открыткым налыт, нылымшышт посылкым колтат… Икманаш, паша шолеш веле.
– Йӧнан верыште шинчена. Калык кевытыш, аптекыш, больницыш мойн толеш да мемнан декат пура. Южо кечын 50 утла еҥымат обслуживатлена, – чеверласыме деч ончыч рашемдыш Лидия Иванова.
Маргарита ИВАНОВА.
Авторын фотожо.