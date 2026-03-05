«Лийза шошо гай: волгалтше, пеледше, йӧратыме да йӧратыше!»

8 Март – Тӱнямбал ӱдырамашын кече – лишемме шошо кумылым утыр да утыр чонышто ылыжта. Пӱртӱсыш лекмек, сылне пагытын ямже шижалтеш: кече, шинчам йымыктарен, кумда тӱням волгалтара, кайык-влакын чечен мурышт пайрем кумылым нӧлтат.
Тачысе йодышем пайремын озаже, ӱдыр ден ӱдырамаш-влаклан, лиеш: 8 Мартлан тыланда ушеш кодшо могай пӧлекым кучыктеныт? Тудым кызытат араледа мо?
Кристина БЫКОВА, МарГУ-н студентше:
– Изирак улмем годым 8 Март вашеш ӱдыр-влаклан футбол дене турнирым эртарат ыле. Ик тыгай турнирыште ме команде дене икымше верыш лектынна. Тиде мыланна моткоч куанле да шарнымашеш кодшо пӧлек лийын.
Евгения КОШКИНА, этноблогер, кидмастар (Волжский район):
– Мыланем ик ийын инструмент наборым пӧлекленыт. А туштыжо тӱрлӧ кугытан азыр, проу, фреза да молат лийыныт. «Тидыже пӧръеҥлан келшен толшо пӧлекыс» манын эн ончычак шоналтышым, а вара куанышым, вет лач нине инструментым кажне кечын гаяк мый кидыште кучем да тӱрлӧ сӧрастарышым ыштем.
Анжела МИХАЙЛОВА, скрызе, (Волжск ола):
– Пӧлекым кучыкташ утларак келша, садлан кажне пайремлан лишыл еҥем-влаклан ямдылашак тыршем. Но, мутат уке, пӧлекым налаш эреак куанле: 8 Март пайремлан йочам-влак кажне ийын ыштат. Изиракышт годым шке кид дене шыпак ыштен толашеныт гын, кугурак лиймекышт, пеледыш аршаш да тӱрлӧ арвер дене куандараш тыршат. Мом пӧлеклышаш нерген ачашт шижтара. Йочасадыш коштмышт годсекак изи кидышт дене ыштыме пӧлекыштым погем, эсогыл кажнышкыже ий йотке возенам. Нуно мыланем эн шерге улыт. Икшыве-влак кушкыт, вашталтыт, а йоча пагыт дене тутлын ӱпшалтше пӧлекышт чоным ырыкта. «Ешан лиймешкыда аралем да сӱан кечыланда сӧрастарен пӧлеклем» манын, шканышт воштылам.
Чыла ӱдыр, ӱдырамаш-влакым шушаш пайрем дене саламлем, илышын эн сайжым гына тыланем. Лийза шошо гай: волгалтше, пеледше, куштылго, йӧратыме да йӧратыше!
Галина ЩЕГЛОВА, сулен налме канышыште (Звенигово район Ӱлыл Памъял):
– Тимур эргым (кызыт тудо спецоперацийыште) кудымшо классыште тунеммыж годым, алгам пӧлеклен. Тудлан школышто кечываллан кочкаш пуымо оксам аныклен! Эргымын пӧлекше мылам чо-от шерге, садлан изи гына мотор канде чинче шырча гай алгажым арален чием.
Эльвира Яковлева, амалкалче:
– Ик ийын пайремлан пелашем у автомашинам налын пуэн. Тудын дене шым ий кудалыштынам. Варажым ты автомашинам ужален, кугуракым налынам гынат, пелашемын пӧлекше гаяк чучеш. Чаманаш кодеш, шкеже пеленем кандаш ий уке гынат, порын шарнен илем.
Алина ЕГОШИНА, Марий Элын сулло артистше:
– Ынде эргына-влакат кушкын шуыныт, пайрем вашеш ачашт семынак мотор пеледыш аршашым пӧлеклат. Мария сӱретлаш моткоч йӧрата, сандене сӱретым ыштен ямдыла.
Ӱдырем дене мӱшкыран улмем годым пелашем Леонид Агутин ден Анжелика Варумын концертышкыже билетым пӧлеклен. Шуко мотор муро йоҥген, а Анжеликан ик мурыжо лач йочам вучышо ӱдырамаш-влаклан пӧлеклалтын. Тиде тат кужу жаплан шарнымашеш кодын.
Вероника ЯДЫКОВА, госслужащий:
– Кеч-могай пӧлек – куан, а кунам тудым йӧратен кучыктат, поснак шерге. Ача-авамын кажне пӧлекышт ӧрыктарыше да кӱлешан. Шарнымашеш кодшылан чапле феным, кидмастар деч шӱйыш сакаш сӧрастарышым, алгам шотлем. А пашаште пӧръеҥ коллеге-влак кажне ийын пеледыш аршаш дене куандарат!