МЕДИЦИНЕ

ЛАУРЕАТ ЛИЙЫН

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 9 гана онченыт

Марий Элын Вӱрым налме да пуымо станцийже «СоУчастие» Вӱр да лувем донорствым вияҥдымашке надырым пыштымылан Х всероссийский премийын «Пеҥгыде донорство» номинацийыштыже лауреат лийын.
Конкурсын 10 номинацийышкыже 65 регион гыч 350 йодмаш пурен.
Награде-влакым кучыктымо церемонийыш станцийын директоржо Екатерина Зангерова миен.
Мероприятий Марий Элын Россий Федераций президент пеленысе представительже Ольга Бадма-Халгаеван тӱткышыж деч посна кодын огыл.
Донорство аланыште эн сай-влакым палемдыме деч посна Россий Федерацийын Мер палатыштыже тыгак элыштына донорствым вияҥдыме направлений-влак нерген мутланеныт, «Антихрупкость и трансформация донорства крови и костного мозга в эпоху глобальных преобразований» теме дене доклад-влакым колыштыныт.
М.ИВАНОВА
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо

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