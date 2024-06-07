Марий Элын Вӱрым налме да пуымо станцийже «СоУчастие» Вӱр да лувем донорствым вияҥдымашке надырым пыштымылан Х всероссийский премийын «Пеҥгыде донорство» номинацийыштыже лауреат лийын.

Конкурсын 10 номинацийышкыже 65 регион гыч 350 йодмаш пурен.

Награде-влакым кучыктымо церемонийыш станцийын директоржо Екатерина Зангерова миен.

Мероприятий Марий Элын Россий Федераций президент пеленысе представительже Ольга Бадма-Халгаеван тӱткышыж деч посна кодын огыл.

Донорство аланыште эн сай-влакым палемдыме деч посна Россий Федерацийын Мер палатыштыже тыгак элыштына донорствым вияҥдыме направлений-влак нерген мутланеныт, «Антихрупкость и трансформация донорства крови и костного мозга в эпоху глобальных преобразований» теме дене доклад-влакым колыштыныт.

М.ИВАНОВА

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо