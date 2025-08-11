«Вашкеполыш» колыштеш…»

Марий Элын Тазалык аралтыш министерствышкыже республикыште илыше калык деч «вашкеполышын» пашаж шотышто ятыр йодыш пура. Таче нунын кокла гыч икмыняржым газет гоч рашемдаш тыршена.
Кундемыштына «вашкеполышлан» эҥертыдыме еш укеат, очыни. Тудым кенеташте черланыше йоча ден илалше ача-авалан, азапыш логалше лишыл еҥлан огыл гын, азам ышташ тарваныше ӱдырамашлан садак ӱжыктена. Сандене моткоч суапле пашам шуктышо тиде службылан таушташ гына кодеш.
Марий Элын Вашкеполышым пуымо станцийжын палдарымыж почеш, эртыше арнян медик-влакын бригадышт республикыште илыше еҥ-шамычын телефон дене йыҥгыртен ӱжыктымышт почеш медицине велым полшаш 2924 гана лектын коштыныт, тыгодым 1138 пациент ден азапыш логалше еҥым стационарыш конденыт. Нунын коклаште лийыныт:
— 182 йоча;
— азам ышташ тарваныше 17 ӱдырамаш;
— пӱсӧ инфарктан 27 еҥ;
— вуйдорыкысо вӱргорнын чот локтылалтмыжлан кӧра орланыше 104 пациент;
— ОРВИ палан 240 черле.
Вашкеполышым пуымо станцийын бригадыже-влак тыгак 32 корно-транспорт азапыш миеныт.
А ынде йодыш-шамычым лончылена.
103 номер дене йыҥгыртен, тазалык дене кылдалтше йодышым рашемдаш лиеш мо?
Тазалык дене кылдалтше йодыш-влаклан «вашкеполышым» ӱжыктымӧ телефонышто шинчыше фельдшер вашештен кертеш, нелырак случайыште – оперативный отдел сменын кугурак врачше.
Стационарыш шке семын мияш лиеш мо?
Чыла пациент дежурный стационарын приёмный отделенийышкыже медицине полышым йодын миен кертеш. Тиде кечын лачшымак могай стационарын дежуритлымыжым 103 номеран телефон дене рашемдаш лиеш.
«Вашкеполыш» мыняр жап гыч толын шушаш?
Пациентын илышыжлан кугу лӱдыкшӧ улмо годым вашкеполышым пуымо службын бригадыже ӱжыктымӧ верыш кокла шот дене 20 минутышто миен шушаш. Пациент деке 20 километр утла торашке кудалаш кӱлмӧ годым – 40 минутышто, 40 километр утла торашке – 60 минутышто.
Вашкеполышым пуышо бригадын пашаеҥже-влак пациентым мӧҥгыштыжӧ обслуживатлыме годым йолышкышт бахилым чийышаш улыт мо?
Вийыште улшо норматив базе дене келшышын, медик-шамыч пациентын илыме верышкыже бахил деч поснат пурен кертыт.
Пациент «вашкеполышым» ӱжыктымӧ картыш кидпалыжым лачшымак молан пышта?
- Медицине велым полшымылан шке кумылын келшымылан.
- Медицине велым полшымылан тореш лиймылан.
- Персональный данныйым обработатлаш йодмылан келшымылан.
- ОМС программын кышкарыштыже страховатлыме еҥлан медицине велым полшымо ак дене палыме лиймылан.
«Вашкеполышын» врачше (фельдшерже) эмлалтме йӧным палемден, больничныйым пуэн, специалист деке колтен кертеш мо?
«Вашкеполышын» врачше (фельдшерже) эмлалтме йӧным огеш палемде, больничныйым огеш поч, специалист деке направленийым огеш пу.
Пациентлан уколым але перевязкым палемдыме, но тудо поликлиникыш коштын огеш керт гын, тидлан вашкеполышым пуышо бригадым ӱжыктен кертеш мо?
Вашкеполышым пуышо бригаде ончылгоч палемдыме процедурым шукташ (уколым ышташ, перевязкым ышташ, вес процедурым эртараш) огеш кошт.
Бригадын пашаеҥже-влак пациентым пыштыман носилкам «вашкеполыш» автомобиль марте нумалшаш улыт мо?
Врач, черлын родо-тукымжым, пошкудыжо-влакым але моло еҥым ушен, пациентым мӧҥгӧ гыч «вашкеполыш» автомобиль марте нумалын лукмо пашам виктарен колтышаш. Тиде – тудын обязанностьшо.
Пациентым стационарыш огыт пыште гын, «вашкеполыш» автомашина тудым уэш мӧҥгышкыжӧ наҥгаен кодышаш мо?
Уке, вашкеполышым пуышо бригаде пациентым ӱжыктымӧ вер гыч медицине организацийыш гына наҥгая.
Вашкеполышым пуышо службын бригадыжым ӱжыктымӧ нерген справкым кушто налман?
Тудым эше «сигнальный лист» маныт. Тиде документым пациент шке але тудын закон дене пеҥгыдемдыме еҥже Вашкеполышым пуымо станцийыште паспорт але вес документ почеш налын сеҥат. Марий Элын рӱдолаштыже илыше-влак справкылан Йошкар-Ола, Водопроводный урем, 85-ше пӧрт, административный корпус, 1-ше пачаш, 3-шо кабинет адрес дене каен кертыт.
103 да 112 телефон-влак коклаште могай ойыртем?
112 – утарыше ик службо. Тиде номер дене иканаште икмыняр службым: полицийым, пожарный-влакым, «вашкеполышым», МЧС-ым – ӱжыкташ кӱлмӧ годым йыҥгыртыман. Мутлан, автокатастрофо, производствышто аварий лийме, пожар годым.
103 – Вашкеполыш станцийын ик диспетчер службыжын номерже. «Вашкеполышым» ӱжыкташ але врач дене каҥашаш кӱлмӧ годым лучо 103 номер дене йыҥгырташ. Тыге ыштыме дене шергакан жап мыняр-гынат аныклалтеш, вет 112 службын диспетчерже дене мутланыме деч вара йыҥгыр Вашкеполышым пуымо станцийын оперативный отделышкыже кусаралтеш, да йыҥгыртыме амалым тусо диспетчерлан эше ик гана радамлаш логалеш.
«Вашкеполыш» службын пашажлан кушто вуйым шияш лиеш?
- Организацийын сайтыштыже.
- Организацийын электрон почтыж гоч.
- Вашкеполышым пуымо станцийыште.
- Телефон дене:
— Вашкеполышым пуымо станцийын приёмныйжо (42-35-55);
— тӱҥ врачын медицине ужаш шотышто алмаштышыже (42-33-95).
«Вашкеполыш» станцийын пашаеҥже-влаклан кушто таушташ лиеш?
- Организацийын сайтыштыже.
- Организацийын электрон почтыж гоч.
- Вашкеполышым пуымо станцийыште.
Маргарита Иванова ямдылен. Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.