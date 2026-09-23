Юл кундемыштат, Российыштат…

Йошкар-Оласе Перинатальный рӱдер элнан лу эн сай медицине тӧнежше коклашке логалын.
Азам ышташ полшышо тӧнеж-влакын «Перекличка Перинатальных центров России – 2026» профессионал рейтингыштым иктешлыме почеш, мемнан Перинатальный рӱдерна Юл кундем федерал округышто кокымшо да элыштына кудымшо вер-влакым налын.
– Тыгай чапле результатым ынде икмыняр ий почела ончыктена, – палемда Перинатальный рӱдерын тӱҥ врачше Ирина Виноградова. – Тений рейтингын лидерже деч ик тошкалтышлан веле ӱлнырак верланенна. Тиде коллективын пашам сайын ыштымыж нерген ойла, тыгак результатым саемден толмыжым пеҥгыдемда. Таче мемнан рӱдернам Марий Элысе веле огыл, Киров да Нижегородский областьласе, Чуваш Республикысе ончыкылык ава-шамычат ойырен налыт. Тений мемнан дене эсогыл Америка гыч ӱдырамаш азам ыштен!
Перинатальный рӱдерын пашажлан пуымо тыгай кугу ак медперсоналын: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, кокла звенон специалистше-шамычын – опытшо да мастарлыкше, тыгак рӱдерын корпуслашкыже «Еш» национальный проектын полшымыж дене налын шындыме кызытсе оборудований дене чак кылдалтын. (Мут толмашеш, 2025 ийыште рӱдерлан 250 миллион теҥгеаш оборудованийым ойырымо).
Кӱкшӧ технологиян оборудований, медперсоналлан квалификацийым чарныде нӧлташ да пашам ышташ, у медицине технологийым шыҥдараш ыштыме сай йӧн рӱдерын коллектившылан ик ияш марте йоча-влакын колымо чотыштым Российысе кокла показатель дечат иземдаш полшеныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Авторын фотожо.