УВЕР ЙОГЫН

Латвич йодышым онченыт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 10 гана онченыт

Таче Марий Эл Кугыжаныш Погынын латикымше сессийже эртен.

Заседанийын паша радамышкыже 15 йодышым пуртымо. Депутат-влак шуко шочшан еш-влаклан юридический полышым яра налаш правам, Йошкар-Оласе кучем орган-шамычлан руштшо граждан-влаклан полышым пуымо шотышто полномочийым, налог законодательствыште вашталтышым пеҥгыдемденыт, тыгак верысе шкевиктем сферым тӧрлышӧ базовый манме законын у вариантшым да «Марий Эл Республикыште умылыман бизнесым вияҥдыме нерген» законын проектшым онченыт.

Парламентарий-влак «Марий Эл Республикыште административный правам пудыртымо нерген» законыш икмыняр тӧрлатымашым пуртеныт. Тылеч посна У Торъял районышто икмыняр илемым иктыш ушаш пунчалыныт, бюджет правоотношений, молодёжный политике да культур аланлаште республик законым федерал законодательствылан келыштареныт.

Законлашке пуртымо вашталтыш-влак нерген депутат-шамыч Лариса Яковлева, Дмитрий Лабутин, Наталья Козлова да Марий Элын элкӧргӧ политике министрже Антон Мирбадалев палдареныт.

Маргарита ИВАНОВА

М.Иванован фотожо.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шарнена, сандене нӧлтена

Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий теммым тений неле чер эпидемийлан верч чыла вере ойыртемалтшын палемденыт гынат, ты дате лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ЙОШКАР-ОЛА Марий Эл - 100 УВЕР ЙОГЫН

Кава дек марий тамга нӧлталтеш

Марий Элын 100 ияш лӱмгечыжлан эше ик чапкӱм шогалтат. Тудым 9-ше микрорайонысо Йыван Кырля скверыште вераҥдат. Кавашке нӧлталтше ныл лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Сурокышто у шарныктыш

Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий темме вашеш Медведево район Сурок посёлкышто мемориал комплекс ышталтын. Сарым сеҥыше салтак-шамычлан пӧлеклалтше лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий