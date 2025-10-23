Латвич йодышым онченыт

Таче Марий Эл Кугыжаныш Погынын латикымше сессийже эртен.
Заседанийын паша радамышкыже 15 йодышым пуртымо. Депутат-влак шуко шочшан еш-влаклан юридический полышым яра налаш правам, Йошкар-Оласе кучем орган-шамычлан руштшо граждан-влаклан полышым пуымо шотышто полномочийым, налог законодательствыште вашталтышым пеҥгыдемденыт, тыгак верысе шкевиктем сферым тӧрлышӧ базовый манме законын у вариантшым да «Марий Эл Республикыште умылыман бизнесым вияҥдыме нерген» законын проектшым онченыт.
Парламентарий-влак «Марий Эл Республикыште административный правам пудыртымо нерген» законыш икмыняр тӧрлатымашым пуртеныт. Тылеч посна У Торъял районышто икмыняр илемым иктыш ушаш пунчалыныт, бюджет правоотношений, молодёжный политике да культур аланлаште республик законым федерал законодательствылан келыштареныт.
Законлашке пуртымо вашталтыш-влак нерген депутат-шамыч Лариса Яковлева, Дмитрий Лабутин, Наталья Козлова да Марий Элын элкӧргӧ политике министрже Антон Мирбадалев палдареныт.
Маргарита ИВАНОВА
М.Иванован фотожо.