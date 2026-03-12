МАРИЙ ТӰНЯ УВЕР ЙОГЫН

Светлана Пехметова Комментарий Материалым 213 гана онченыт

«Марий илем, лӱметым чын возем» справочникым 5 ий ончыч савыктен лукмо.

Тушко Российыште марий-влакын тӱшкан илыме Пошкырт, Виче, Угарман, Пермь, Свердловск, Татарстан, Одо кундемлаште калыкнан вераҥме 966 илемыжын, 65 кугурак эҥер ден ерын, кок курыкын, ик сергӱн лӱмыштым рушла-марла пуртымо.

Савыктышын тиражше 500 экземпляр лийын, кӱчык жапыште тудым шаркален пытарыме. Журналист, туныктышо, мер пашаеҥ, марла возышо-влаклан пайдале книгам йодшо-влак эрак улыт. Сандене ме тудым «Марий Эл» сетевой изданйын сайтышкыже вераҥденна.

Йодмашнат уло: шке кундемысе ялдан лӱмжӧ йоҥылыш але мондалт кодын гын, мыланна сералтен колтыза.

Светлана Пехметова, проектын авторжо.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
СОЦИАЛ ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

«Йӧра тыйже улат»

Морко район Унчо селасе книгагудышто «Мои документы» шуко функциян рӱдер верланен. Тудо 2015 ий 25 декабрьыште почылтын. Икымше кече лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Гуманитарный науко: таче да эрла

  7 февральыште  МарНИИЯЛИ-ште Россий наукын кечыжлан пӧлеклалтше «Гуманитарный науко кызыт да тудым ончыкыжым вияҥдымаш» научный сессий лийын. Тудо  лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Элнет» роман почеш спектакльым ямдылат

М.Шкетан лӱмеш Марий драме театрыште С.Чавайнын «Элнет» романже почеш спектакльым ямдылат. Тудым режиссёр, ты театрын художественный вуйлатышыже В.Пектеев шында. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий