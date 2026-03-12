«Марий илем, лӱметым чын возем» справочникым 5 ий ончыч савыктен лукмо.
Тушко Российыште марий-влакын тӱшкан илыме Пошкырт, Виче, Угарман, Пермь, Свердловск, Татарстан, Одо кундемлаште калыкнан вераҥме 966 илемыжын, 65 кугурак эҥер ден ерын, кок курыкын, ик сергӱн лӱмыштым рушла-марла пуртымо.
Савыктышын тиражше 500 экземпляр лийын, кӱчык жапыште тудым шаркален пытарыме. Журналист, туныктышо, мер пашаеҥ, марла возышо-влаклан пайдале книгам йодшо-влак эрак улыт. Сандене ме тудым «Марий Эл» сетевой изданйын сайтышкыже вераҥденна.
Йодмашнат уло: шке кундемысе ялдан лӱмжӧ йоҥылыш але мондалт кодын гын, мыланна сералтен колтыза.
Светлана Пехметова, проектын авторжо.