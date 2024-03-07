«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Латкокытшо у сыным налын

Светлана Носова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

Кодшо ийын Марий Элыште ялысе 12 почто отделенийым олмыктымо.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден «Россий почто» АО-н генеральный директоржо Михаил Волков видеоконференций йӧн дене 2023 ийыште олмыктымо почто связь отделений-влакым почыныт.
Нуным уэмдыме паша Россий президент В.Путинын кӱштымыж почеш шукталтеш. Таче республикысе 215 гыч 158 тыгай отделенийже ялыште верланен, шукыштым уэмдаш кӱлеш. 2024-2025 ийлаште ты пашам умбакыже шуят. Тений Марий Элыште эше 17 отделенийым олмыктышаш улыт. Пытартыш кок ийыште гына чылаже 23 отделений у сыным налын.
Михаил Волковын палемдымыж почеш, олмыктымо почто отделенийлан функцийыштат шукемеш.
Южо вереже почто отделений-влакым верысе калыклан кугу тӱня дене кылым ыштыше окна гай улмышт нерген Юрий Зайцев ойлен. «Республикысе яллаште таче 250 тӱжем еҥ ила. Почто нунылан тыгак эше кугыжаныш, социальный услугымат пуа. Отделенийлаште тыршыше-влак почто дене пырля верлаш кочкыш сатумат, 60 тӱжем еҥлан пенсийымат кондештарат. Уэмдыме отделенийлаште чыла шотыштат калыклан йӧнан лиеш манын ӱшаныме шуэш», – палемден регион вуйлатыше.
Мероприятийыш тыгак «Единый Россий» партийын Кӱшыл Советшын членже, Федераций Советын председательжын алмаштышыже Константин Косачёв, Федераций Советын Обороно, лӱдыкшыдымылык комитетшын председательжын икымше алмаштышыже Сергей Мартынов, Марий Эл правительствын членже-влак ушненыт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш С.Носова ямдылен.

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