Йомак тӱс да пайрем кумыл

Юрий Исаков

Йомак тӱс да пайрем кумыл

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын энергетикше-влак республикнан рӱдолажым У ий вашеш сӧрастарыме кугу пашам шуктеныт.

Тений «Мариэнергон» специалистше-влак уремым волгалтарыше меҥгылаште ятыр сӧрастарышым пижыктеныт.

Йошкар-Олаште икымше гана У ий вашеш тул волгыдо комплекслам вераҥдыме: Республик, тыгак Никонов лӱмеш площадьлаште – «Кайыккомбо корно» да «Шӱдыр велмаш», Семёновка селасе скверыште – «Лум пырче» арке, Ленин площадьыште – «Шагат» арке, Чавайн бульварыште – «Пеледыш йолва» инсталляций, Ленин проспектыште – волгалтше сӧрал фигур-влак, Йоча ден самырык-влакын полатышт, Самырык-влакын полатышт да Россий армийын тӱвыра полатше воктене – тематикылан келшыше сӧрастарыш-влак.

Марий тӱран светодиод консольлам ола кӧргысӧ корнын кум йыргешке савыртышыштыже урем меҥгылаш пижыктыме.

Энергетик-влак тыгак Тархановысо паркыште, Семёновка селасе скверыште да Марий паркыште У ий кожым волгалтареныт. А Ленин площадьысе тӱҥ У ий кожышто кандаш лукан кугу шӱдырым вераҥденыт да йырже йоча йомакла гыч йӧратыме сюжетан да «Россеть» компанийын логотипшым ончыктыман сӧрал баннерлам шогалтеныт. Пайрем тӱсым вич тӱжем метр кутышан «светодиод шатёр» ешара. Тудо кавасе шӱдыран шыҥалыкым ушештара да площадьым шокшо ош тул дене волгалтара. Гирляндын кужытшо – кум тӱжем утла метр.

«Мариэнерго» пашаеҥ-влакын Сеҥымаш да Чавайн бульварлаште, Тарханово паркыште, Ната Бабушкина лӱмеш скверыште кодшо ийын шогалтылме фигурышт ден сакалтылме гирляндыштат тергыме деч вара угыч чӱкталтыт.

У ий – юзо да пайрем кумылан жап. Тудын вашеш ола-влак тӱзаталтыт да йомак тӱсым налыт. Тидым ышташ тул волгыдо, сӧрастарыш, пайрем декораций-влак полшат. «Мариэнергон» энергетикше-влакын поро пашашт Йошкар-Олаште илыше да уна-влакым куандарыде ок керт.

«Йошкар-Олам сылнештарен волгалтарымаш лишемше пайремым шижаш тарата. У ий сӧрастарышна нӧлтшӧ кумылым пурта. Энергетик-влакын тыршымыштлан кӧра оласе йырвел У ий йомакыш савырна», – ойла «Рӱдӧ да Юл кундем» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкылаште: «Мариэнергон» У ийлан пӧлекше-влак.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

