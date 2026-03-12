Газ
Латкок ялыш пуртымо
Марий Элыште тений котельныйлам пӱртӱс газ дене ыштымашке кусарымаш 40 миллион наре теҥгелан финансироватлалтеш.
Тидын нерген республик вуйлатыше Юрий Зайцевын газификаций шотышто регионал штабын заседанийжым эртарымыж годым пале лие. Тушто газым ситарымашым да пуртымашым вияҥден толмо программым 2021-2025 ийлаште шуктен толмым иктешлыме да 2026-2030 ийлан мом ыштышашым рашемдыме.
Республикыштына ӱмаште 147 километр утла газ сетьым шупшмо, тушечын 96 километр утлажым – ешарен газифицироватлыме кӱшеш.
Куд муниципал образованийыште 12 ялым газифицироватлыме. Газ сетьыш 5 тӱжем утла суртым ушымо, тушечын 2 тӱжем утлажым – ешарен газифицироватлыме программе почеш. Тыге Марий Элыште калыкым пӱртӱс газ дене авалтыме кугытым 80,5 процентыш шуктымо, тидыже Российысе кокла кӱкшыт деч утларак.
2026 ийыште У Торъял районышто Шура, Шемшӱргӧ, Талманъял, Алыксий, Крӱк ялла деке илемла кокласе газопровод пышталтеш. Оршанке районышто – Нольвож, Нужавлак, Яндыган да Кугу Немдыж ялла деке. Морко районышто Тат-Кушна, Нурӱмбал, Кугу Шоръял, Яксола да Семисола марте газ пучым шупшыт.
Тидын дене пырляк 6 котельный газ дене ыштымашке кусаралтеш. Ты пашалан бюджет гыч 40 миллион наре теҥге ойыралтеш. Кызыт муниципалитет-влак конкурс процедурым эртарат, пашам шукташ контракт 1 апрель марте ышталтшаш.
Посна тӱткыш суртлам, сад товариществыласе пӧртлам ешарен газифицироватлыме да граждан-влаклан социальный полышым пуымо йодышлан ойыралтын. Паша да социальный полыш министерстве льгот дене пайдаланыше граждан-влаклан, тидын шотыштак СВО-н участникше-влак ден нунын ешыштлан, тыгак йорлын илыше-влаклан субсидийым пуымо пашам шуен.Ӱмаште тидлан 14 миллион утла теҥгем кучылтмо, субсидийым 651 еҥ налын. Теният тыгай полыш лиеш, каласыме заседанийыште.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: заседанийыште газ пуртымо пашам каҥашыме.
Денис Речкинын фотожо.