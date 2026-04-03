Уэмдалтеш
Эмлымверыш корно саемеш
Республикыштына тений «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш медучрежденийла деке 23 корным олмыктат.
Тачысе кечылан тазалыкым аралыме учрежденийла дене кылым кучымо автокорно 1400 километрыш шуйналтын. Эртыше шым ий жапыште тушечын 811 километржым нормативлан келшышын шотыш кондымо. Тений эше 136 километр ешаралтеш.
Олмыктышаш корно радамыште Волжский районысо Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял участкым ончыкташ лиеш, тудын кужытшо – 9 километр. Тиде маршрут социально кӱлешан, вет тудо Пӧтъялыште, Кӱшыл Азъялыште да Учимсолаште кум фельдшер-акушер пунктыш транспорт дене логалаш йӧным ышта.
Объектысе пашам «Марий Эл Дорстрой» АО подряд организаций шукта. Контракт дене келшышын, корно озанлык пашаеҥ-влак вӱд йоген кайыме пучлам олмыктат, трассе тӱрым тыгыде кӱ дене пеҥгыдемдат, кӱкшакарак верыште авыртышым шогалтат. Асфальт-бетон шартышым уэмдымеке, разметкым угыч ыштат.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: уэмдыме корно.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.