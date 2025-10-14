У технике деч – сравоч

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Россий МЧС-ын республикысе подразделенийже-шамычлан пожар ваштареш кучедалме да утарыме пашаште кучылталтше технике деч сравочым кучыктен.
Тиде шукерте огыл республикыште эртыше кугу командно-штабной учений годым лийын. У КамАЗ, LADA Vesta, пожарный автоцистернан ГАЗ, «Соболь» да «Некст» автомобиль-влак, вӱд акваторийым патрулироватлаш катер – чылажат пожарный ден утарыше специалист-влакын пашаштым куштылемдаш полшышаш.
Территориальный МЧС управленийын пашаеҥже Владимир Созонов регион вуйлатышын Тауштымашыж дене палемдалтын.
Юрий Зайцев Марий Турек школ гыч самырык пожарный-влакын дружиныштын командирже Ярослав Кальсинлан «Россий Федерацийын самырык пожарныйже-влакын эн сай дружинышт» всероссийский конкурсын Юл кундем федерал округышто ойыртемалтмылан кубок ден грамотым кучыктен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.
Снимкыште: Ярослав Кальсин регион вуйлатышын кидше гыч наградым налме годым.