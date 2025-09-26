Лӱмгече дене саламлен

КУЧЕМЫШТЕ

Марий Эл Кугыжаныш Погынын Социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетшын председательже Наталья Козлова Йошкар-Оласе 1-ше №-ан Йоча художественный школын коллектившым законодательный органын лӱмжӧ дене саламлен.

Икымше йоча художественный школым почмылан 60 ий темын. Тиде лӱмгечылан пӧлеклалтше пайрем мероприятий Йошкар-Олан историйже тоштерыште Олам палыше-шамычын клубыштын заседанийже кышкарыште эртен.

Наталья Козлова образовательный организацийын ончычсо директоржо, школым 10 ий утла вуйлатыше Алла Орлова ден преподаватель Елена Санниковалан Марий Эл Кугыжаныш Погынын Чапкагазшым, Йоча художественный школын коллектившылан законодательный органын Таусерышыжым кучыктен.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

