Ушыш пыштыза
Кӱлын ончаш, шотыш налаш
«Мариэнерго» филиал кугу технике дене грузым оптымо-ястарыме да моло пашам шуктымо годым электролӱдыкшыдымылык правилым шукташ кӱлмӧ нерген водитель-влаклан ушештара.
Кугу технике дене электролиний да моло энергообъект лишне грузитлыме-ястарыме да моло пашам ышташ чарыме. Тидым шуктыдымаш регионысо чумыр электросеть комплекслан да тудын пашаеҥже-влаклан кугу эҥгекым ыштен кертеш.
Сандене энергетик-влак тыгай правилым шотыш налаш йодыт:
- Автомобильыш оптымо але тушеч ястарыме да тунам автокраным кучылтмо годым электролиний деч лӱдыкшыдымӧ кумдыкым эскерыман: 1 киловольт куатан линийлан тудо – 1,5 метр, 1 гыч 35 марте киловольтанлан – 2 метр, 110 киловальтанлан – 3 метр.
- Чоҥымаште кучылталтше люлько але вес йӧн дене пайдаланыме годым электролинийын кӱкшытшым шотыш налза: нӧлтымӧ груз нине кумдыкым эртышаш огытыл, уке гын пашазым электроток перен кертеш.
- Пашам ыштыме верыште шижтарыше знакым вераҥдыза: ӧрдыж еҥ-влак эртымышт годым лӱдыкшӧ улмо нерген палышаш улыт.
- Пашаеҥ-влаклан электролӱдыкшыдымылык правилым ушештарыза, вучыдымо ситуацийыште водительлан мом ыштышашым рашемдыза: электровоштыр машина ӱмбаке камвочмеке, тудым вигак шогалтыман. Машинам тарватыме дене воштырым кораҥдаш лиеш гын, тидым писынрак ыштыман. Эвакуаций годым автотранспорт корпусым ида тӱкӧ. Кок йолым чак ыштен тӧрштен волыман да напряжений шарлыман кумдык гыч комбо семын ошкыл лекман: йолым чак ыштен, мланде деч нӧлталде, изин-изин мунчалтен кайыман.
- Водитель ден моло пашаеҥ эҥгекыш ынышт логал манын, энергообъект лишне пашам ыштыме нерген «Мариэнерго» филиалын представительже дене кутырен келшыман. Электровийым йӧрташ йодын, илыме кундемдам обслуживатлыше РЭС-ыш лекман.
- Энергообъектлаште лӱдыкшыдымылык правилым пудыртымо але экшыкым ужмо годым тидын нерген энергетик-влакын шокшо линийышкышт 8-800-220-0-220 (кӱчык номер 220) телефон дене увертарыза (сутка мучко кеч-могай жапыште да яра).
«Энергообъект лишне да эше кугу технике дене пашам ыштыме годым лӱдыкшӧ нерген эреак шарнен шогышаш улыда. Айда-йӧра ончымаш але шекланыдымаш кугу эҥгекыш шуктен кертыт. «Мариэнерго» филиал шке пашам кӱлын ончаш, палемдыме нормо ден электролӱдыкшыдымылык правилым шотыш налаш чыла водитель-влак деч йодеш», – каласен филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Сӱретыште: Энергообъектла лишне грузым оптымо да ястарыме пашам шукташ чарыме.
Плакатым «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.