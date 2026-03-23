Шкешотан пӧлекым ыштен

СВО-н ветеранже Николай Акулин Паша да социальный аралтыш министерствылан гильзе гыч ямдылыме розам пӧлеклен.
«Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Николай Акулин, Россий Вооруженный вийын радамже гыч лекмеке, шочмо кундемышкыже пӧртылын.
Талешкын илышыштыже специальный военный операций ӱмырешлан ушеш кодшо йыжыҥ лиеш. Николай Алексеевич тушто нелын сусырген, туге гынат сай ончыкылыклан ӱшаным йомдарен огыл: Йошкар-Олаште пашаш пурен, кадр программын кышкарыштыже погымо шинчымаш ден опытым республикым нӧлтымаште кучылташ шона. Тидын нерген наставникше, регионын паша да социальный аралтыш министрже Елена Таникова дене вашлиймыж годым ойлен.
Пагалымым ончыктымо да тауштымо шот дене Николай Акулин шкешотан пӧлекым – пуста гильзе гыч ыштыме розам – конден.
