Законыш вашталтыш
Кӱлын ончалаш да келгын шоналташ
Транспорт дене кудалышташ правадыме да ийготыш шудымо-влаклан бензиным ужалаш закон дене чарыме.
Тидыже тыгай-влаклан кӧрак корнышто ий еда азап лиймаш шукемме дене кылдалтын. Кодшо ийын йоча-влакын мототехнике дене кудалыштмыштлан верч 23 тыгай случай лийын. Тидыже ончылийысе деч 43,8 процентлан шукырак.
Ӱмаште Марий Эл Госавтоинспекций латкандаш ийым темыдыме да транспорт дене кудалышташ правадыме-влаклан автомобиль бензиным ужалаш чарыме нерген темлымаш дене республикын прокуратурышкыжо лектын. Прокуратур ты ой дене келшен да законопроектым ямдылен. Тудым 2026 ий июльышто Кугыжаныш Погынын 18-ше сессийыштыже депутат-влак сайлан шотленыт. Тидын нерген МВД Госавтоинспекций управлений отделенийын начальникше Марина Булдакова деч пален нална.
Тений 24 июльышто Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев «Административный правам пудыртымаш нерген» Марий Эл Республикын Законышкыжо вашталтышым пуртымо нерген» 46-З №-ан Законышкыжо вашталтышым пуртен. Документыш «Йоча-влаклан (18 ийым темыдымылан) автомобиль бензиным рознице гоч ужалаш чарымым шотыш налдымылан» 18.10 статьям ешарыме. Тидын дене пырляк ты чарымым шуктыдымылан административно мутым кучыкташ палемдыме.
Марий Эл прокурорын кугурак полышкалышыже Дарья Гомзина тыгай чаракын кӱлешлыкышым теве мо дене умылтарыш: йоча-влак коклаште мопедлан, квадроцикллан да моло мототранспортлан кумылаҥмаш кушкеш. Адакше нунын кокла гыч шукыштын лӱдыкшӧ деч посна кудалыштме шотышто шинчымашыштат уке, аралалтме чиемымат чыланже налын огыт керт. Ситартышыжлан автомобиль корнышто кудалышташ келыштарыдыме мототранспорт дене тӱшкан пайдаланыме корныш лектыт. Тидлан чаракым шындаш манынак, тыгай законопроектым ямдылыме.
Тидын годымак, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын палемдымыж почеш, ты чарымаш «А1» (куштылго мотоцикл) да «М» (мопед, скутер, куштылго квадроцикл) категорийлан праван ийготыш шудымо-влакым ок тӱкӧ. 16 ийым темыше да нине транспорт дене кудалышташ праван-влакын тыгай транспорт средствыштын бакышкыже топливым темыкташ лиеш. Но тиде нуным корнысо движений правилым шуктымо да права дене чын пайдаланыме деч ок утаре.
А чарымаш тидым ушышто кучаш да законым шукташ кӱлмӧ нерген шижтара. Тидлан автозаправке веле огыл, граждан-влакат мутым кучат. Ийготыш шудымылан бензиным ужылымылан тыглай гражданлан 3 гыч 5 тӱжем, должностной еҥлан 30 гыч 50 тӱжем, юридический лицалан 100 гыч 150 тӱжем теҥге марте штрафым тӱлыктен кертыт. Тидыже,мутат уке, ты йодышым кӱлын ончалаш да келгын шоналташ таратышаш.
Юрий ИСАКОВ ямдылен.
Снимкыште: оласе ик заправкыште.
Юрий Исаковын фотожо.