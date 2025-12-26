Марий Мер Канаш лӱм дене У 2026 ий да Шорыкйол пай- рем-влак дене алал кумылын саламлем!
Тек 2026 ийыште кажне кече тыланда чолгалыкым да пиалым конда, чондам ласка кумыл рӱпша да кажне волгыдо шонымашдам шукта. Марий калыкнан волгыдо ончыкылыкшо верч тыршаш ӱжам. Тек шочмо йылмына, марий тӱвырана да кугезе йӱлана калыкнан чоныштыжо илат да марийулмына дене кугешнаш таратат.
Кажне етлану идалыкыште волгыдо корным, петгыде тазалыкым, кужуумы- рым, вашла пагалымашым да пиалым тыланем. Тек 2026 ий кажне ешышулан да волгыдо илышым, чон ласкалыкым конда.
У ий дене! Шорыкйол дене!
Марий Оньыжа Эдуард Александров.
Шергакан марий калык!
