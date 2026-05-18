Туризм

Кылым ыштынешт

Светлана Носова

Кечывалвел-Эрвел Азийысе туриндустрийын еҥже-влак Марий Элыш толын каеныт.

Тиде  – тыглай визит гына огыл,  йот эл дене туризм шотышто вашкылым ыштыме, тӱнямбал рынкыш лекташ полшен кертше сай ошкыл, палемдат республикын Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министерствыштыже. Уна-влакым марий муро, куштымаш дене вашлийыныт, коман мелна дене сийленыт. Нунылан Йошкар-Ола мучко экскурсийым эртареныт, марий калыкын йӱлаж дене палдарыше «Уна Кудо» этнографий комплексыш намиен коштыктеныт. Министерствым вуйлатыше Владимир Халюзин Малайзийысе коллеге да республикысе туриндустрийын еҥже-влак дене  паша вашлиймашым эртарен. Малайзий гыч толшо-влак лачшымак Марий Эл дене кылым ыштынешт.

Снимкыште: уна-влакым вашлийме годым.

Фотом «Туризм в Республике Марий Эл» вотыкл лаштык гыч налме.  

